Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni

Na stanowisku archeologicznym w Casal Lumbroso na przedmieściach Rzymu archeolodzy odkryli setki fragmentów kostnych i narzędzi kamiennych do obróbki mięsa. Znalezisko datowano na środkowy plejstocen, w trakcie którego nastąpiło złagodzenie klimatu. Zespół pod kierunkiem Beniamino Mecozziego z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie zbadał te szczątki i porównał znalezisko z otaczającymi je warstwami archeologicznymi. Naukowcy oszacowali wiek szczątków na 404 tysiące lat.

Jedli mięso przodków dzisiejszych słoni

Badacze naliczyli ponad 300 fragmentów szkieletu, należących do jednego osobnika z wymarłego gatunku Palaeoloxodon antiquus z rodziny słoniowatych. Zwierzęta te zamieszkiwały w plejstocenie dużą część Eurazji i północ Afryki. Oprócz fragmentów kostnych znaleziono ponad 500 niewielkich narzędzi kamiennych, z których większość mierzyła poniżej trzech centymetrów długości. Niektóre kości słonia zostały przerobione na narzędzia.

Jak wynika z badań opublikowanych niedawno na łamach czasopisma "PLOS One", prehistoryczni ludzie z tamtego okresu wykorzystywali mięso tych zwierząt jako źródło pożywienia. Natomiast z kości sporządzano narzędzia.

Jak podkreślają naukowcy, ludzie prehistoryczni prawdopodobnie dość często korzystali z mięsa i kości padłych zwierząt, trudno jest jednak w materiale archeologicznym znaleźć jednoznaczne potwierdzenie takich praktyk. Znaleziska, które to sugerują, są stosunkowo rzadkie i trudne do interpretacji. Na terenie środkowych Włoch odkryto kilka podobnych stanowisk archeologicznych ze szczątkami słoni i drobnymi kamiennymi narzędziami.