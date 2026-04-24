Trójmiasto Zderzył się z samochodem i odjechał. Kierowca skutera był pijany

Zderzenie samochodu ze skuterem, Rowy (Pomorskie) Źródło: Mariusz Jasłowski/Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W czwartek po godzinie 20 w miejscowości Rowy doszło do zderzenia samochodu osobowego ze skuterem.

- Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że kierujący skuterem nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu pojazdowi marki Mazda i uderzył w jego bok, następnie oddalił się z miejsca. Funkcjonariusze ruszyli w poszukiwania za opisanym przez świadków mężczyzną i już po kilkunastu minutach wrócili z 32-latkiem w miejsce kolizji - przekazał mł. asp. Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Kierowca był pijany

Policjant dodał, że kierujący jednośladem miał ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został przewieziony do słupskiej komendy, a gdy wytrzeźwieje usłyszy zarzuty.