Trójmiasto

Zatrzymanie na lotnisku. Policja: to podejrzewany o kradzież samochodu premiera

Złodziej Lexusa
Zatrzymanie mężczyzny, który ukradł samochód, należący do rodziny Tusków
Złodziej lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska został zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju - poinformowała pomorska policja.

"Dzięki zaangażowaniu, bardzo dobremu rozpoznaniu i intensywnej pracy operacyjnej policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymano 41-letniego mieszkańca Sopotu, obywatela Polski, podejrzewanego o kradzież samochodu marki Lexus należącego do Prezesa Rady Ministrów" - przekazała w sobotę rano pomorska policja.

"Mężczyzna został zatrzymany dziś o godzinie 6 w porcie lotniczym w Gdańsku, tuż przed wylotem do Bułgarii. Zaskoczony przez funkcjonariuszy nie stawiał oporu" - dodano.

Pomorska policja przekazała, że zatrzymany trafił do jednostki policji, gdzie są prowadzone czynności procesowe. "Funkcjonariusze przeszukali także jego miejsce zamieszkania, zabezpieczając materiał dowodowy, który posłuży w dalszym postępowaniu. Mężczyzna pozostaje w dyspozycji prokuratora" - poinformowano.

Do akcji dotyczącej zatrzymania 41-latka włączył się również specjalny zespół interwencyjny Straży Granicznej, który wspierał policjantów w czynnościach na lotnisku.

Odnalezienie skradzionego samochodu

W środę skradziony lexus został odnaleziony przez funkcjonariuszy już kilka godzin po nocnej kradzieży spod domu premiera w Sopocie. Auto było na terenie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku.

Wcześniej rozmówca portalu tvn24.pl mówił, że w przypadku auta premiera "nie muszą to być zuchwali przestępcy, nie można jednak wykluczyć działalności obcych służb, które chciały zakomunikować, że obserwują premiera i mogą mu osobiście zaszkodzić".

Znaleźli skradziony samochód Tusków. Ale "to połowiczny sukces"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znaleźli skradziony samochód Tusków. Ale "to połowiczny sukces"

Toyota Lexus od lat znajduje się na szczycie rankingu kradzionych samochodów, razem z innymi japońskimi autami. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że tamtejsi producenci oznaczają tylko niewiele części. W efekcie złodzieje rozbierają auto i następnie bezpiecznie sprzedają we fragmentach. 

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: tas/ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

Donald Tusksamochody
