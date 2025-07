"Chodzi o tę nazwę" Źródło: TVN24

Pan Tadeusz ma siedmioro dzieci, którym - jak zaznaczał w rozmowie z naszą reporterką Dominiką Ziółkowską - starał się opowiadać historię z takiej perspektywy, którą przekazał mu dziadek i ojciec. Kiedy w gdańskim muzeum pokazano wystawę, która opowiada o mieszkańcach Pomorza Gdańskiego, którzy służyli w czasie II wojny światowej w niemieckim wojsku, zareagował bardzo emocjonalnie. Uznał, że jest to zakłamywanie historii i "oddanie Polski w obce ręce". Podczas rozmowy z dziennikarką okazało się jednak, że nie zapoznał się z treścią krytykowanej wystawy. Dał się namówić, żeby to zmienić. Jakie były efekty?

Przede wszystkim mężczyzna dostrzegł elementy, które uznał za "dobre". Wskazał na przykład fragment instalacji, w którym widzowie informowani są, że za dezercję żołnierzom groziła kara śmierci, że wtłoczeni w niemiecką machinę wojenną młodzi mieszkańcy Pomorza de facto byli w śmiertelnej pułapce. Mając już wiedzę o tym, co dokładnie jest pokazywane w ratuszu stwierdził, że największe zastrzeżenia ma do nazwy wystawy, która - jak ocenił - sugeruje, że miejscowi zgłaszali się do armii wroga.

- To trochę tak, jakby przyszedł tu jakiś okupant i ja z radością poleciałbym do tego okupanta. Ta cała wystawa sprawia wrażenie w niektórych momentach, jakby oni poszli dobrowolnie do Wehrmachtu i zdradzili Polaków (...) chodzi mi o to przekłamanie, przekabacenie. Pokazanie w taki sposób - wyjaśnił Tadeusz Pawłowski.

Dr Janusz Marszalec, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku broni tytułu wystawy, której jest kuratorem. - Został wybrany celowo. Ma pokazać dramat 17, 18-latków sprzed przeszło osiemdziesięciu lat - podkreśla.

Jednocześnie w rozmowie z tvn24.pl zwraca uwagę, że wystawa najczęściej jest krytykowana przez ludzi, którzy nie mają o niej żadnej wiedzy.

- Zachęcamy zatem ludzi, żeby przychodzili, żeby sami wyrabiali sobie zdanie. Żeby nie słuchali ludzi, którzy dyskutują ze swoimi wyobrażeniami, a nie rzeczywistością - zaznaczył.

Wystawa "Nasi chłopcy" w Muzeum Gdańska. Budząca kontrowersje ekspozycja opowiada o losach dziesiątek tysięcy mieszkańców Pomorza, którzy zostali wcieleni do armii III Rzeszy Źródło: PAP/Adam Warżawa

Dr Marszalec przyznaje, że póki co ton narracji wokół wystawy nadają hejterzy. Dostrzega jednak, że przybywa osób, które przed wydaniem osądu najpierw chcą się zapoznać z jej treścią.

- Kolejność w tej materii ma ogromne znaczenie, dlatego bardzo cieszą mnie ludzie, którzy sami chcą się dowiedzieć, jak wygląda rzeczywistość. Prawda i niuans często przegrywa pojedynek z jazgotem medialnym - podkreśla rozmówca tvn24.pl.

Wystawa - jak podkreśla w opublikowanym komunikacie Muzeum Gdańska - została przygotowana we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. To efekt pracy zespołu historyków i muzealników, którzy od lat zajmują się dokumentowaniem złożonych losów mieszkańców Pomorza i innych ziem wcielonych do III Rzeszy.