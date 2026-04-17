Trójmiasto Tragiczny finał sąsiedzkiego konfliktu. Zastrzelony pies i zarzut stalkingu

Mężczyzna zatrzymany za uśmiercenie psa Źródło: KPP w Wejherowie

52-letni mieszkaniec gminy Łęczyce w województwie pomorskim usłyszał zarzut uśmiercenia psa należącego do sąsiadki oraz stalkingu, czyli nękania kobiety. Sąd Rejonowy w Wejherowie zdecydował o aresztowaniu mężczyzny na dwa miesiące.

Zastrzelił psa

Policjanci otrzymali zgłoszenie z małej miejscowości na terenie gminy Łęczyce we wtorek w nocy. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli martwego psa.

- Z relacji właścicielki zwierzęcia wynikało, że pies został zastrzelony z wiatrówki przez sąsiada. 52-letni mężczyzna został zatrzymany. W jego mieszkaniu znaleziono broń pneumatyczną - informuje Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Oskarżony o zastrzelenie psa i stalking Źródło: KPP w Wejherowie

Na miejscu pracowali technicy kryminalistyki - zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy, który był potrzebny do dalszego postępowania. Podejrzany usłyszał zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie. Będzie odpowiadał za uśmiercenie psa i nękanie jego właścicielki. On sam nie przyznaje się do winy.

Za zabicie zwierzęcia grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Za stalking sąd może orzec karę od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.