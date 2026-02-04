Awaria ciepłownicza w Gdańsku usunięta Źródło: TVN24

O usunięciu awarii sieci elektrociepłowniczej w Gdańsku poinformowała po godzinie 11 w środę Ewa Barszcz, dyrektorka PGE Energia Ciepła oddział Wybrzeże oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Awaria kotła ciepłowniczego w gdańskiej elektrociepłowni została usunięta. Aktualnie elektrociepłownia pracuje już pełną mocą, spełniając na wyjściu pełne parametry oczekiwaną przez miejską sieć ciepłowniczą - powiedziała Barszcz.

Uczniowie wrócą do szkół

W związku z brakiem ciepła w budynkach w Gdańsku odwołano zajęcia w szkołach. W środę Aleksandra Dulkiewicz przekazała, że od czwartku lekcje będą odbywały się już normalnie.

- Wracamy w pełni do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wszystkie szkoły w Gdańsku będą pracować normalnie w trybie zajęć szkolnych - podkreśliła.

W gdańskiej elektrociepłowni doszło do awarii jednego z kotłów blokowych. Konsekwencją awarii było obniżenie temperatury zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej GPEC w Gdańsku i Sopocie o ok. 10-15 proc, co powodowało lokalne przerwy w dostawach ciepłej wody oraz niższą temperaturę grzejników. Dotknęło to mieszkańców dzielnic: Żabianka, Oliwa (wschodnia część), Strzyża, Stogi (południowa część), Śródmieście, Orunia-Św. Wojciech-Lipce (północna część), Orunia Górna-Gdańsk Południe oraz całego Sopotu

