Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Usunięto awarię w Gdańsku. Od czwartku uczniowie wrócą do szkół

Temperatura, Gdańsk
Awaria ciepłownicza w Gdańsku usunięta
Źródło: TVN24
Awaria kotła ciepłowniczego w gdańskiej elektrociepłowni została usunięta. Aktualnie elektrociepłownia pracuje już pełną mocą - poinformowała w środę Ewa Barszcz, dyrektorka PGE Energia Ciepła oddział Wybrzeże. Aleksandra Dulkieiwcz dodała, że wszyscy uczniowie od czwartku wrócą do szkół.

O usunięciu awarii sieci elektrociepłowniczej w Gdańsku poinformowała po godzinie 11 w środę Ewa Barszcz, dyrektorka PGE Energia Ciepła oddział Wybrzeże oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Awaria kotła ciepłowniczego w gdańskiej elektrociepłowni została usunięta. Aktualnie elektrociepłownia pracuje już pełną mocą, spełniając na wyjściu pełne parametry oczekiwaną przez miejską sieć ciepłowniczą - powiedziała Barszcz.

Uczniowie wrócą do szkół

W związku z brakiem ciepła w budynkach w Gdańsku odwołano zajęcia w szkołach. W środę Aleksandra Dulkiewicz przekazała, że od czwartku lekcje będą odbywały się już normalnie.

- Wracamy w pełni do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wszystkie szkoły w Gdańsku będą pracować normalnie w trybie zajęć szkolnych - podkreśliła.

W gdańskiej elektrociepłowni doszło do awarii jednego z kotłów blokowych. Konsekwencją awarii było obniżenie temperatury zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej GPEC w Gdańsku i Sopocie o ok. 10-15 proc, co powodowało lokalne przerwy w dostawach ciepłej wody oraz niższą temperaturę grzejników. Dotknęło to mieszkańców dzielnic: Żabianka, Oliwa (wschodnia część), Strzyża, Stogi (południowa część), Śródmieście, Orunia-Św. Wojciech-Lipce (północna część), Orunia Górna-Gdańsk Południe oraz całego Sopotu

Awaria ogrzewania w Gdańsku
Awaria ogrzewania w Gdańsku
Źródło: media.gdansk.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Ala

Udostępnij:
TAGI:
AwariaGdańsk
Czytaj także:
Wypadek przed Rajdem Polski
Włoski kierowca zginął na treningu przed Rajdem Polski. Ruch prokuratury
Olsztyn
Mariusz Błaszczak i Michał Dworczyk w drodze na mszę świętą w katedrze na Wawelu w Krakowie
Starcie na linii Błaszczak-Dworczyk. "Dziwię się Michale..."
Polska
"Jak kamień w wodę"
Tajemnica zaginięcia Michała Karasia. "Ważny świadek" i szansa na przełom w sprawie
Rzeszów
24
Była zakonnica oskarżała biskupa o molestowanie
Kraków
IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
O wypadek będzie nietrudno. Ponad pół kraju na pomarańczowo
METEO
Towarzysze Brauna
"My pokazujemy po prostu, co ci ludzie robili"
Kuba Koprzywa
Ryan Cochran-Siegle
Dla nich igrzyska już się rozpoczęły
EUROSPORT
MOPR w Toruniu
Stworzył fikcyjnych bezdomnych i pobrał na nich trzy miliony złotych
Kujawsko-Pomorskie
Sejm, Włodzimierz Czarzasty
"Jak Czarzasty Nawrockiemu, tak Nawrocki Czarzastemu"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przed posiedzeniem rządu w sierpniu 2025 roku
Obietnica Tuska dla Pełczyńskiej-Nałęcz. Znamy kulisy spotkania u premiera
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiMikołaj Gątkiewicz
W Reguengo do Alviela w Portugalii poziom wód jest niebezpiecznie wysoki
"To jak więzienie. Nikt nie może wjechać ani wyjechać"
METEO
Moeller
Pierwszy wielki pech na igrzyskach. Wezwano helikopter
EUROSPORT
vlkolinec wies slowacja shutterstock_2305080429
Wchodzą na prywatne posesje, zaglądają do okien. "Turystyczne zoo"
BIZNES
Poseł Adam Andruszkiewicz był w rządzie PiS wiceministrem cyfryzacji
Wiceszef kancelarii prezydenta wezwany na przesłuchanie. Jako podejrzany
Białystok
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Pierwsza taka firma w elicie. Historyczny moment
BIZNES
shutterstock_2211362781
Służby i prokuratura na tropie umowy JSW
Robert Zieliński
Trafił do aresztu
Pobił matkę i groził jej śmiercią. Poszło o sprzątanie
Wrocław
Awaria ciepłownicza we Włochach
Pół tysiąca budynków bez dostaw ciepła. Pękła rura zasilająca Ursus
WARSZAWA
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Spięcie Morawieckiego z Sasinem. "Mam dwa słowa"
Polska
Zatrzymano dwóch 18-latków
Grozili siekierą, zabrali 19-latkowi nawet buty. Tak został na mrozie
Poznań
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant doprowadził do tajemniczego "zdarzenia drogowego"
Katowice
imageTitle
Przeciek z Włoch. Oni mają zapalić znicz
EUROSPORT
Znaleziono dwa ciała
Kolejne ofiary mrozu w Łodzi. W kamienicy znaleźli ciała kobiety i mężczyzny
Łódź
Sajf al-Islam Kadafi
Syn Kadafiego zastrzelony w swoim domu
Świat
Xi Jinping
"NYT" o "paranoi" Xi Jinpinga
Świat
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
ZUS przeliczył emerytury. Jest podwyżka
BIZNES
imageTitle
Zszokowała decyzją, na igrzyska z kontuzją. "Da się"
EUROSPORT
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
WARSZAWA
Donald Tusk, posiedzenie rządu w dniu 03.02.2026
Polityczny plan premiera na publikację akt Epsteina
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski
Polowanie myśliwi (zdjęcie ilustracyjne)
Dawno już żadna ustawa nie wzbudziła tak masowych reakcji
Bartłomiej Plewnia

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica