Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Są wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na 50 kilometrach plaż

|
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Czarna substancja na plaży w Ustce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Kowala
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Są wyniki badań substancji, która pojawiła się na blisko 50 kilometrach bałtyckiego wybrzeża. Laboratorium potwierdziło jej ropopochodne pochodzenie, ale nie zdołało ustalić, co to dokładnie jest.

Urząd Morski w Słupsku otrzymał wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plaże na odcinku blisko 50 kilometrów. Czarne, lepkie grudki zostały zauważone w sobotę 26 września przez osoby spacerujące nad morzem w Ustce

Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

Laboratorium potwierdziło, że jest to substancja ropopochodna, ale nie udało się ustalić, czym dokładnie jest. Jak przekazała w piątek dyrektorka Urzędu Morskiego w Słupsku Anna Sędzińska, próbki trafiły ostatecznie do laboratorium w Gdańsku. Wcześniej informowano, że mogą zostać zbadane w placówce w Poznaniu.

Badanie wykazało również, że krótkotrwały kontakt z nieustaloną substancją ropopochodną "nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia".

Urząd nie planuje zlecać kolejnych badań. Jak wyjaśniła Sędzińska, wiązałoby się to z dużym kosztem, a laboratorium poinformowało, że jednoznaczne ustalenie rodzaju zanieczyszczenia jest niemożliwe, ponieważ pobrana z plaży substancja była zabrudzona.

Jednocześnie urząd traktuje ją jako odpad niebezpieczny, który ze względu na ropopochodne pochodzenie wymaga szczególnej utylizacji.

Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Zanieczyszczona plaża we wschodniej części Ustki
Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

Morze może wyrzucić kolejne grudki

Zanieczyszczenie jest obecnie zbierane przez służby ochrony wybrzeża. Substancja trafia do specjalistycznych worków, a następnie jest składowana na terenie wyznaczonym przez Urząd Morski w Słupsku.

W czwartek posprzątano plaże w Ustce oraz część plaż w gminie, gdzie zanieczyszczeń było najwięcej. Od wtorku obowiązywał tam zakaz wchodzenia na plażę. Po zakończeniu sprzątania zakaz został odwołany.

Urząd Morski planował zakończyć akcję w piątek, jednak na niektórych odcinkach potrwa ona dłużej. Substancja pojawiła się miejscami na blisko 50-kilometrowym odcinku wybrzeża, od Rowów w województwie pomorskim po Wicie w województwie zachodniopomorskim.

Morze może jeszcze wyrzucać kolejne grudki zanieczyszczenia.

- Zakładamy, że gdzieniegdzie ta substancja może się pojawiać w późniejszym czasie, może ją jeszcze wyrzucać morze. Będziemy tę sytuację monitorować. Sądzę, że jeszcze przez kilka tygodni. Dopiero po tym czasie, gdy już będziemy znać ilość zebranego odpadu, poszukamy zakładu, który go zutylizuje. Do tego czasu pozostanie na naszym terenie - powiedziała Sędzińska.

Podejrzenia dotyczą jednej z jednostek

Trwa postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić, skąd substancja ropopochodna znalazła się w morzu. W ocenie Sędzińskiej może ono jednak zakończyć się bez ustalenia sprawcy.

Jeszcze w poniedziałek dyrektorka Urzędu Morskiego w Słupsku mówiła, że urząd ma podejrzenia dotyczące jednostki, która mogła zachować się niezgodnie z prawem na morzu. Wskazywała, że mogło dojść do czyszczenia zbiorników jednostki pływającej, a w konsekwencji do zanieczyszczenia morza.

W piątek potwierdziła, że z tej konkretnej jednostki pobrano próbki. Zastrzegła jednak, że jest mało prawdopodobne, aby udało się je dopasować do próbek zebranych na plaży.

- To jest trudne. Próbujemy jeszcze podejmować czynności wyjaśniające, ale nie wiem, czy będą one skuteczne - oceniła.

Źródło: PAP/tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
UstkaMorze Bałtyckie
Czytaj także:
Wypadek w Marysinie
Potrącenie i reanimacja. Pieszy zmarł w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Hurkacz gra o ćwierćfinał w Pekinie
RELACJA
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Autobusem uszkodził 14 aut, wjechał w przejście podziemne. Informacje z prokuratury
Alicja Glinianowicz
Łatwopalna substancja przy skrzynce gazowej. Zatrzymany były pracownik firmy
Łatwopalna substancja przy przyłączu gazowym, areszt dla byłego pracownika
Olsztyn
Wypadek na kolei. Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelny wypadek koło mostu. "Całkowita przerwa w ruchu" na linii otwockiej
WARSZAWA
rodzina rodzice dzieci spacer szczescie shutterstock_2460312721_1
Co jest dziś najważniejsze w życiu? Nowe badanie CBOS zaskakuje
Zdrowie
Hołd dla zmarłego policjanta
Ostatnie pożegnanie sierżanta Natana Sieronia. Policjanci w całej Polsce oddali mu hołd
Wrocław
Christa Pike
"Spartaczona" egzekucja, czyli szczególna forma okrucieństwa
Adam Michejda
Łukasz Gibała przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Gibała pozwany za słowa o radnych KO. "Nie zdradzę nazwisk"
WYBORY W KRAKOWIE
Oszukiwał m.in. duchownych (zdjęcie ilustracyjne)
Zniesławiał, szpiegował, nagrywał i szantażował. Areszt dla duchownego
Rzeszów
Donald Tusk
Tusk: rekordowo rzadko słychać płacz
BIZNES
Zakwit glonów u wybrzeży Tajlandii
Woda zmieniła kolor na zielony. "Bałam się"
METEO
imageTitle
Fręch jak Chwalińska. Smutny dzień Polek w Pekinie
EUROSPORT
Stacja benzynowa paliw tankowanie
Maksymalne ceny paliw. Oto nowe limity
BIZNES
Donald Trump
Niewybredne słowa Trumpa pod adresem jego sojusznika
Świat
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Policjanci mieli dokonać brutalnego samosądu na sprawcy gwałtu na niemowlęciu
Szczecin
Smit Machchhar
"Walczyłem o życie". Dramatyczna relacja pilota, który ocalił 174 pasażerów
Świat
Treningi reagowania na ataki z powietrza w woj. mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Treningi reagowania na atak z powietrza. Lista punktów
WARSZAWA
Warszawski Szpital Południowy
Afera w Szpitalu Południowym. Nowe śledztwo prokuratury
WARSZAWA
AdobeStock_274851405
Zimno zwiększa apetyt. Naukowcy odkryli, jak mózg steruje tą reakcją
Anna Bielecka
Scott Bessent
Silny cios w sieć "bankowości cienia". "Likwiduje infrastrukturę finansową"
BIZNES
pap_20260513_22X
"Zupełnie nieprzemyślane". Słowa Mentzena "wybrzmiewają w bardzo przykry sposób"
Polska
Policja szuka sprawcy kradzieży defibrylatora w Radzyminie
"Trudno znaleźć słowa". Ktoś ukradł defibrylator
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk: tak może stale wyglądać współpraca
Polska
Władysław Kosiniak-Kamysz
MON szykuje "ustawę przedwojenną". Wkrótce projekt
Polska
Halle Berry
Halle Berry oskarżona o przemoc wobec syna. Jest decyzja sądu
Kultura i styl
Papież Leon XIV na mszy na Placu Zgody w Paryżu
Szansa na moralną politykę?
Tomasz P. Terlikowski
imageTitle
Odepchnął trenera, który podpadł Ronaldo
EUROSPORT
Ulewy w Hiszpanii
Leje od czwartku. Wydano ostrzeżenie przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
METEO
Władimir Putin
Putin podał koszt ukraińskich ataków na rafinerie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica