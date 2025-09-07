69-latek kilka razy raniony nożem. Zatrzymali podejrzewanego

Zadał 69-latkowi kilka ciosów nożem Źródło: M. Jasłowski

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Informację o akcji służb przy ulicy Morskiej w Ustce dostaliśmy na Kontakt24. O sprawę zapytaliśmy aspirant sztabową Kamilę Koszałkę z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

- Tuż po północy otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w jednym mieszkań w Ustce mężczyzna został ugodzony nożem. Na miejsce natychmiast udali się policjanci, którzy ustalili wstępnie, że 46-letni mężczyzna zdał kilka ciosów nożem 69-latkowi. Ten z ranami klatki piersiowej został przetransportowany na szpitalny oddział ratunkowy w Słupsku - poinformowała.

46-latek w rękach policji

Funkcjonariusze pracowali na miejscu zdarzenia, dokonali oględzin, zabezpieczyli ślady oraz dowody w sprawie oraz przesłuchali świadków.

- Podejrzewany o dokonanie tego czynu mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - przekazała policjantka i podkreśliła, że w sprawie trwają dalsze czynności.

