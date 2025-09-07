Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

69-latek kilka razy raniony nożem. Zatrzymali podejrzewanego

Zadał 69-latkowi kilka ciosów nożem
Zadał 69-latkowi kilka ciosów nożem
Źródło: M. Jasłowski
69-letni mężczyzna w jednym z mieszkań w Ustce (Pomorskie) został kilka razy raniony nożem. Trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali podejrzewanego o atak 46-latka.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Informację o akcji służb przy ulicy Morskiej w Ustce dostaliśmy na Kontakt24. O sprawę zapytaliśmy aspirant sztabową Kamilę Koszałkę z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

- Tuż po północy otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w jednym mieszkań w Ustce mężczyzna został ugodzony nożem. Na miejsce natychmiast udali się policjanci, którzy ustalili wstępnie, że 46-letni mężczyzna zdał kilka ciosów nożem 69-latkowi. Ten z ranami klatki piersiowej został przetransportowany na szpitalny oddział ratunkowy w Słupsku - poinformowała. 

46-latek w rękach policji

Funkcjonariusze pracowali na miejscu zdarzenia, dokonali oględzin, zabezpieczyli ślady oraz dowody w sprawie oraz przesłuchali świadków.

- Podejrzewany o dokonanie tego czynu mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - przekazała policjantka i podkreśliła, że w sprawie trwają dalsze czynności. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
07 1045 kawa cl-0002

TVN24 HD
NA ŻYWO

07 1045 kawa cl-0002
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: est, MAK/ tam

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: M. Jasłowski

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaUstkawojewództwo pomorskie
Czytaj także:
Wpis aktywistki Pussy Riot o zatrzymaniu Ajsoltan Nijazowej w Polsce
Aktywistka Pussy Riot zatrzymana w Polsce. Straż graniczna: dane w bazie Interpolu
Białystok
Premier Japonii Shigeru Ishiba
Premier Japonii podał się do dymisji
Świat
imageTitle
Słaby początek Polaków. Rywale o wiele skuteczniejsi
RELACJA
Burze, piorun, wyładowania atmosferyczne
Gdzie jest burza? Grzmoty słychać w dwóch województwach
METEO
Warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona
Szymon skończył 40 lat. Huczne urodziny w zoo
WARSZAWA
imageTitle
W tym biegu nie meta jest celem. Wspieraj potrzebujących z Fundacją TVN
Najnowsze
Zaćmienie Księżyca
Zaćmienie Księżyca. Komu dopisze pogoda
METEO
Paczki, przesyłki kurierskie
Efekt ceł Trumpa. Kolejni operatorzy wstrzymują przesyłki do Stanów Zjednoczonych
BIZNES
Świdnica
Gdy tam zaczną jeździć wycieczki z Krakowa i Warszawy, to będzie koniec Ziem Odzyskanych
Justyna Suchecka, Katarzyna Korzeniowska
Kanonizacja Pier Giorgio Frassatiego i Carlo Acutisa
Pierwsza kanonizacja Leona XIV. Jest dwóch nowych świętych
Świat
Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzył w drzewo, był pijany. Dwie osoby w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Gortat omijał mecze Polaków na EuroBaskecie. Teraz się tłumaczy
EUROSPORT
Potrącenie rowerzysty
Potrąciła nastolatka na rowerze, twierdziła, że to jego wina. Z nagrania wynika coś innego
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie auta osobowego z autobusem w Lędzinach
"Nie ustąpił pierwszeństwa", zderzył się z autobusem. Są ranni
Katowice
imageTitle
Rower pod pachę i w nogi. Kolarz skradł show podczas Maryland Classic
EUROSPORT
Pawian gwinejski, zdjęcie poglądowe
Nadmiarowe i bezużyteczne. Dlaczego w zoo zabija się zwierzęta?
Bartłomiej Plewnia
Sytuacja baryczna
On "będzie głównym motorem ocieplenia"
METEO
shutterstock_1423488356
Kumulacja rozbita. Jedna z najwyższych wygranych w historii
BIZNES
Przesłuchanie Roberta F. Kennedy'ego w Senacie
"Stanowi zagrożenie dla zdrowia każdego Amerykanina". Rodzina wzywa go do rezygnacji
Świat
Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów
WARSZAWA
imageTitle
Sukienka od polskiej projektantki. Sabalenka błyszczała po finale
EUROSPORT
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Jest szóstka w Lotto Plus. Olbrzymia kumulacja
BIZNES
shutterstock_2458693189
Tysiące złotych za rysę wielkości szpilki. "To maszynka do zarabiania na turystach"
Maja Piotrowska
imageTitle
Zadecydowały centymetry. Widowiskowy triumf Polki w USA
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski odebrał "archiwum katyńskie". Wręczył odznakę za "dzieło życia"
Polska
Uszanki
"Nigdy nie widziałam, żeby było ich tak dużo"
Anna Bruszewska
imageTitle
Najpierw czapka, teraz piłka. "Karen" okradła dziecko
EUROSPORT
imageTitle
Robert Kubica z historycznym pole position
EUROSPORT
Budynek Rządu Ukrainy
Rosjanie ostrzelali siedzibę rządu w Kijowie
Świat
imageTitle
Ponownie oni dwaj. Kiedy wielki finał US Open?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica