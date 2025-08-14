Ponad tysiąc sierot z Ukrainy w Polsce, ale poza polskim systemem

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: - Przemoc i nadużycia najczęściej rozwijają się w warunkach izolacji i braku zewnętrznego nadzoru. Dlatego kluczowe dla szybkiego wykrywania i prewencji jest to, by system nie pozostawiał dzieci i opiekunów w zamkniętym środowisku – ostrzega Michał Żłobecki, dyrektor Zespołu Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych Biura RPD.

Po inwazji Rosji na Ukrainę, polskie prokuratury prowadziły co najmniej 21 śledztw dotyczących nadużyć lub zaniedbań, których dopuścili się wobec małoletnich obywateli Ukrainy opiekunowie z ukraińskich rodzin zastępczych przebywających w Polsce lub ukraińscy wychowawcy domów dziecka ewakuowanych do Polski. Niektóre sprawy już zakończyły się wyrokami.

Ukraińska piecza zastępcza w Polsce jest poza systemem kontroli naszego państwa. Ukraińskie dzieci nie mają tych narzędzi obrony przed nadużyciami, co dzieci polskie.

Runowo

"Ona nie będzie w stanie porozmawiać z panią. Nie chcę jej narażać na kolejne przeżycia. W sądzie jest na rozprawie co miesiąc i trudno jej uwierzyć w to, co tam widzi i słyszy. Zaczyna jutro nową pracę i nowe życie. Mam nadzieję, że z happy endem” – odpisuje na moją wiadomość jedna z kobiet, która pomaga 18-letniej Ukraince usamodzielnić się po opuszczeniu placówki w Runowie. Dziewczyna została oskarżycielem posiłkowym w sprawie o znęcanie się nad dziećmi przez ukraińską dyrektorkę placówki. O przemocy wraz z kilkoma innymi podopiecznymi opowiedziała za pomocą listów, które trafiły do psychologa pracującego w ośrodku.