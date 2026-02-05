Zderzenie pociągu z samochodem osobowym

Służby otrzymały zgłoszenie w czwartek około godziny 17.30.
"22-letnia kierująca osobową Skodą nie dostosowała prędkości do panujących warunków na drodze, w wyniku czego nie zatrzymała się przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym, a następnie uderzyła w lewy bok przejeżdżającego pociągu relacji Gdańsk-Elbląg" - podała Komenda Powiatowa Policji w Malborku.
Kierująca jak i maszynista byli trzeźwi.
Samochodem podróżowały cztery osoby. Nikt nie ucierpiał.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Malborku