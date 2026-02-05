Logo strona główna
Trójmiasto

Zderzenie pociągu z samochodem osobowym

Zderzenie na przejeździe kolejowym
Zderzenie na przejeździe kolejowym
Źródło: KPP w Malborku
Zderzenie pociągu z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym w miejscowości Szlagnowo (Pomorskie). Obyło się bez osób poszkodowanych.

Służby otrzymały zgłoszenie w czwartek około godziny 17.30.

"22-letnia kierująca osobową Skodą nie dostosowała prędkości do panujących warunków na drodze, w wyniku czego nie zatrzymała się przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym, a następnie uderzyła w lewy bok przejeżdżającego pociągu relacji Gdańsk-Elbląg" - podała Komenda Powiatowa Policji w Malborku.

Zderzenie na przejeździe kolejowym
Zderzenie na przejeździe kolejowym
Źródło: KPP w Malborku

Kierująca jak i maszynista byli trzeźwi.

Zderzenie na przejeździe kolejowym
Zderzenie na przejeździe kolejowym
Źródło: KPP w Malborku

Samochodem podróżowały cztery osoby. Nikt nie ucierpiał.

Opracował Michał Malinowski /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Malborku

pociągiWypadekPolicja
