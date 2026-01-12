Zwykła kontrola zakończyła się zatrzymaniem kierowcy. Próbował przekupić policjantów

Do zdarzenia doszło w powiecie nowodworskim Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Funkcjonariusze z Krynicy Morskiej zatrzymali w Stegnie do kontroli drogowej 29-letniego mieszkańca powiatu nowodworskiego. Powodem interwencji było używanie przez kierowcę świateł przeciwmgłowych mimo dobrych warunków atmosferycznych. Podczas kontroli mężczyzna zachowywał się nerwowo, a policjanci ustalili, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami oraz ma przy sobie narkotyki.

- W trakcie czynności próbował nakłonić policjantów do odstąpienia od dalszych czynności służbowych, oferując korzyść majątkową w kwocie tysiąca zł. Kiedy spotkał się z odmową i został poinformowany, że takie zachowanie jest przestępstwem, zaoferował policjantom 3 tysiące złotych - przekazali funkcjonariusze.

Zatrzymany może trafić do więzienia

29-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, gdzie badanie testerem narkotykowym wykazało obecność amfetaminy oraz THC w jego organizmie.

Mężczyzna został przewieziony na komisariat Źródło: KWP Gdańsk

Dalsze czynności w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Malborku. Mężczyźnie grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: Azyl dla Ziobry. Co dalej w sprawie byłego ministra sprawiedliwości?