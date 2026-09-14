Trójmiasto Wspólna podróż przez Niemcy, próba zabójstwa na stacji paliw

Kim są "łowcy głów"? (materiał archiwalny, ilustracyjny) Źródło wideo: UWAGA! TVN Źródło zdj. gł.: KWP w Gdańsku

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Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na terenie Niemiec. Mężczyzna podróżował do Polski z dwoma innymi osobami, aby dzielić koszty przejazdu. Podczas postoju na stacji benzynowej, gdy kierowca tankował samochód, 33-latek zaatakował go i - jak poinformowała policja - doprowadził do stanu zagrażającego życiu. Drugi pasażer wezwał niemieckie służby, agresor uciekł.

Niemiecki sąd wystawił za mężczyzną Europejski Nakaz Aresztowania.

Policjanci zatrzymali 33-latka poszukiwanego przez niemiecki sąd Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania Źródło zdjęcia: KWP w Gdańsku

Zatrzymanie i areszt

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ustalili, że poszukiwany ukrywa się na terenie Starogardu Gdańskiego (województwo pomorskie). 10 września zatrzymali mężczyznę, a sąd zdecydował o jego dwumiesięcznym aresztowaniu.

- Obecnie oczekuje na dalsze decyzje dotyczące przekazania go stronie niemieckiej. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności - podaje podkom. Anna Banaszewska z zespołu prasowego KWP w Gdańsku.