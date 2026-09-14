Wspólna podróż przez Niemcy, próba zabójstwa na stacji paliw
Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na terenie Niemiec. Mężczyzna podróżował do Polski z dwoma innymi osobami, aby dzielić koszty przejazdu. Podczas postoju na stacji benzynowej, gdy kierowca tankował samochód, 33-latek zaatakował go i - jak poinformowała policja - doprowadził do stanu zagrażającego życiu. Drugi pasażer wezwał niemieckie służby, agresor uciekł.
Niemiecki sąd wystawił za mężczyzną Europejski Nakaz Aresztowania.
Zatrzymanie i areszt
Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ustalili, że poszukiwany ukrywa się na terenie Starogardu Gdańskiego (województwo pomorskie). 10 września zatrzymali mężczyznę, a sąd zdecydował o jego dwumiesięcznym aresztowaniu.
- Obecnie oczekuje na dalsze decyzje dotyczące przekazania go stronie niemieckiej. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności - podaje podkom. Anna Banaszewska z zespołu prasowego KWP w Gdańsku.