Trójmiasto

Na polu znaleźli rzymskie monety i amulet w kształcie fallusa

Amulet falliczny znaleziony w okolicy Osiecznej na Pomorzu
Rzymski amulet szczęścia i srebrne denary wydobyto z ziemi w okolicy miejscowości Osieczna w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Kilkanaście przedmiotów sprzed niemal dwóch tysięcy lat trafiło na światło dzienne w Borach Tucholskich.

Skarby z czasów Cesarstwa Rzymskiego były zakopane zaledwie kilkanaście centymetrów pod ziemią. Ich odkrycia dokonali członkowie Międzywojewódzkiego Stowarzyszenia Detektorystyczno-Eksploracyjnego UNIA, którzy penetrowali tereny w okolicach Osiecznej w powiecie starogardzkim.

Znalezisko z czasów rzymskich na polu
Źródło: Międzywojewódzkie Stowarzyszenie Detektorystyczno-Eksploracyjne UNIA

Poszukiwacze o swoim odkryciu poinformowali w mediach społecznościowych. Jak podkreślają, znaleziska są efektem kilku dni poszukiwań prowadzonych w trudnych warunkach terenowych.

Na szczęście cierpliwość w tym hobby prawie zawsze się opłaca. Z biegiem czasu zaczęły pojawiać się pierwsze fanty, a całość zakończyła się całkiem ciekawym zestawem znalezisk.
Międzywojewódzkie Stowarzyszenie Detektorystyczno-Eksploracyjne UNIA

Wśród odkrytych artefaktów znalazła się zawieszka o charakterystycznym kształcie.

Amulet falliczny znaleziony w okolicy Osiecznej na Pomorzu
Źródło: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Jednym z najciekawszych przedmiotów okazał się rzymski medalion z przedstawieniem fallusa. W starożytnym Rzymie taki motyw był bardzo popularnym symbolem ochronnym, znanym jako fascinum. Wierzono, że chroni przed "złym okiem", przynosi szczęście i zapewnia pomyślność właścicielowi. Tego typu amulety noszono przy pasie, na szyi albo przy elementach stroju.
Międzywojewódzkie Stowarzyszenie Detektorystyczno-Eksploracyjne UNIA

Takie amulety wykonywano najczęściej z brązu i noszono jako osobiste zawieszki ochronne. Były powszechne w kulturze rzymskiej. Najczęściej datuje się je na okres od I do III wieku naszej ery. Dr hab. Anna Strobin z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, cytowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyjaśniła, że amulet "to zawieszka apotropaiczna, mająca odpędzać 'złe spojrzenie' oraz przynosić szczęście, przedstawiona w kształcie fallusa, czyli fascinum" – wskazała.

Dodała, że tego typu brązowe amulety noszono jako zawieszki i przypisywano im funkcję ochronną. Były one szeroko rozpowszechnione w kulturze rzymskiej; Pliniusz Starszy wspomina o ich ochronnej roli m.in. w odniesieniu do dzieci. "Ich chronologia obejmuje zasadniczo cały okres rzymski, choć wiele znanych egzemplarzy datuje się na II–III w. n.e." – przekazała.

Jak zaznaczył rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Marcin Tymiński na portalu społecznościowym, amulety falliczne znajdowano wszędzie tam, gdzie obecni byli Rzymianie - m.in. w Bretanii, Galii czy Dacji. Można je oglądać m.in. w British Museum oraz w muzeach w Neapolu, Pompejach i Wiedniu.

Amulet falliczny znaleziony w okolicy Osiecznej na Pomorzu
Źródło: Międzywojewódzkie Stowarzyszenie Detektorystyczno-Eksploracyjne UNIA

Oprócz amuletu poszukiwacze odkryli także kilka rzymskich fibul, czyli zapinek służących do spinania odzieży. Jedna z nich zwraca szczególną uwagę, ponieważ została wykonana ze srebra i bogato zdobiona. Znaleziono również fragment innej fibuli z zachowaną główką i częścią łuku.

Znalezisko z czasów rzymskich
Źródło: Międzywojewódzkie Stowarzyszenie Detektorystyczno-Eksploracyjne UNIA

W ziemi leżały także cztery rzymskie monety. To srebrne denary, których wiek szacuje się na około dwa tysiące lat. Dodatkowo odkryto brązowe okucie pasa zdobione drobnym punktowaniem.

Monety z czasów rzymskich
Źródło: Międzywojewódzkie Stowarzyszenie Detektorystyczno-Eksploracyjne UNIA

Wszystkie odnalezione przedmioty zostały przekazane Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i trafią do dalszych badań.

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica