Kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje

Tragiczy wypadek w Starej Kiszewie

- Wezwanie do wypadku odebraliśmy przed godziną 6.00 - mówi w rozmowie z reporterem tvn24.pl kapitan Mateusz Szmaglik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. I dodaje, że strażacy na miejscu zastali rozbity i bardzo zniszczony pojazd marki Volkswagen Polo. Wewnątrz był uwięziony kierowca.

Tragiczny wypadek w Starej Kiszewie (woj. pomorskie) Źródło: PSP Kościerzyna

Kierowca nie przeżył

Ratownicy Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdzili zgon kierowcy.

Przyczyny wypadku ustalają policjanci, którzy pracują na miejscu pod nadzorem prokuratora. Droga wojewódzka nr 214 przez najbliższe godziny będzie zablokowana.

Policjanci ustalają przyczyny wypadku w Starej Kiszewie Źródło: KPP Kościerzyna

Policjanci apelują do kierowców

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. - Nawet na prostym odcinku chwila nieuwagi może zakończyć się utratą panowania nad pojazdem - mówi Piotr Kwidziński z KPP w Kościerzynie. I dodaje, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnych decyzji każdego kierowcy. Jedna chwila nieuwagi może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

Policjanci ustalają okoliczności tragicznego wypadku w Starej Kiszewie Źródło: KPP Kościerzyna

Opracował Rafał Molenda /tok