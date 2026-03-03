Kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje

- Wezwanie do wypadku odebraliśmy przed godziną 6.00 - mówi w rozmowie z reporterem tvn24.pl kapitan Mateusz Szmaglik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. I dodaje, że strażacy na miejscu zastali rozbity i bardzo zniszczony pojazd marki Volkswagen Polo. Wewnątrz był uwięziony kierowca.
Kierowca nie przeżył
Ratownicy Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdzili zgon kierowcy.
Przyczyny wypadku ustalają policjanci, którzy pracują na miejscu pod nadzorem prokuratora. Droga wojewódzka nr 214 przez najbliższe godziny będzie zablokowana.
Policjanci apelują do kierowców
Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. - Nawet na prostym odcinku chwila nieuwagi może zakończyć się utratą panowania nad pojazdem - mówi Piotr Kwidziński z KPP w Kościerzynie. I dodaje, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnych decyzji każdego kierowcy. Jedna chwila nieuwagi może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.
Opracował Rafał Molenda /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PSP Kościerzyna