Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

W wakacje to miejsce odwiedziło ponad 712 tysięcy osób. Sopot podsumowuje sezon letni

shutterstock_1431976775
Sopot (woj. pomorskie)
Urząd Miasta w Sopocie podsumował letni sezon. Z przedstawionych danych wynika, że sopockie molo odwiedziło ponad 712 tysięcy osób. Pogoda nie sprzyjała plażowaniu, a duża liczba dni deszczowych była wyzwaniem dla branży turystycznej.

Ponad 712 tysięcy osób odwiedziło w minionym sezonie letnim sopockie molo, a niemal 80 tysięcy bawiło się na koncertach w Operze Leśnej. Urząd Miasta w Sopocie podsumował sezon letni.

Letni sezon turystyczny na Wybrzeżu charakteryzował się dużą liczbą dni deszczowych, co było wyzwaniem dla branży turystycznej i przebywających w Sopocie gości.

- Mimo to, średnie obłożenie w obiektach noclegowych kształtowało się na poziomie 81 procent w czerwcu, 85 procent w lipcu i 90 procent w sierpniu. Najwyższe obłożenie obiekty noclegowe odnotowały przy okazji tak zwanych długich weekendów oraz podczas dużych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, wtedy rezerwacje sięgały nawet 100 procent miejsc - podał Marek Niziołek z Urzędu Miasta w Sopocie.

W tym czasie ponad 14 tysięcy osób skorzystało z usług dwóch punktów Informacji Turystycznej Sopockiej Organizacji Turystycznej na placu Zdrojowym 2 i na ul. Dworcowej 4.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ewa Bem
Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival. Na scenie legendy
Kultura i styl
Carla Fernandes odebrała statuetkę Bursztynowego Słowika
Carla Fernandes z Bursztynowym Słowikiem
Kultura i styl
Helena Vondrackova
Pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival. Legendy na scenie
Kultura i styl

Bezpieczeństwa plażowiczów strzegło 21 ratowników

Od 1 czerwca do 28 sierpnia 2025 roku do miasta wpłynęło 1 mln 753 tys. 922,65 zł opłaty uzdrowiskowej, a w ubiegłym roku - 1,6 mln zł. Opłatę uzdrowiskową w kwocie 6,38 zł za dobę pobytu pobiera się od każdej osoby nocującej w Sopocie.

Jak podał sopocki magistrat, przychód ze Strefy Płatnego Parkowania wyniósł 4 mln 135 tys. 918,28 zł, wystawiono 1 tys. 302 opłaty dodatkowe. W tym roku pierwszy raz obowiązywała w centrum miasta strefa ograniczonego dostępu, gdzie mogły wjeżdżać jedynie auta mieszkańców.

Zainteresowaniem turystów cieszył się Eko Parking przy ERGO ARENIE oraz funkcjonująca linia eko busów. To kolejny sezon, w którym miasto udostępniło całodobowy, bezpłatny parking przy ERGO ARENIE na ponad 700 miejsc i uruchomiło możliwość transportu do centrum, na plażę oraz do Opery Leśnej. Postój pod ERGO Areną był możliwy na podstawie bezpłatnego biletu, pobranego z parkometru.

Plaża w Sopocie
Plaża w Sopocie
Źródło: Shutterstock

W wakacje o bezpieczeństwo na siedmiu kąpieliskach morskich w Sopocie dbało 21 ratowników. Dodatkowo na pozostałym terenie linii brzegowej czuwał zespół 4 ratowników pracujących w ramach grupy interwencyjnej oraz ratownik-koordynator. Kończący się sezon był na kąpieliskach bezpieczny, nie było przypadku utonięcia.

Ratownicy przeprowadzili 62 akcje ratownicze, w tym 44 związane z bezpośrednim zagrożeniem życia. Przeprowadzili 58 akcji poszukiwawczych, głównie zagubionych na plażach dzieci, oraz udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy 98 osobom. Z bezpiecznej kąpieli skorzystało 3549 dzieci przebywających na koloniach w Sopocie. Dodatkowo ratownicy przepracowali ponad 3,5 tys. godzin w ramach wolontariatu, pracując między innymi w nocy oraz prowadząc profilaktykę.

Ponadto, przez cały rok 24 h na dobę w Sopocie funkcjonuje Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, które odpowiada za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń wpływających na numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 oraz numer alarmowy 984. 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
wakacjeSopot
Czytaj także:
Mieszkańcy miejscowości pod Garwolinem znaleźli pocisk na płocie
Sąsiad groził, że wysadzi ich dom. Na płocie znaleźli pocisk
WARSZAWA
Wyrok sądu
Chłopcy zjeżdżali na pontonie i spadli ze skarpy. Decyzja sądu w sprawie rodziców
Rzeszów
Niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym, Ustroń
Koloniści z opiekunem przebiegli przez zamknięty przejazd kolejowy. "Mieli zgodę"
Katowice
Władimir Putin i Xi Jinping na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Ten szczyt to "zbieranie przeciwników Ameryki pod wspólną flagą"
Świat
Pożar w sortowni odpadów w Bełżycach
Ogromny pożar w sortowni odpadów. Decyzja prokuratury
Lublin
Warszawa
Tusk: dołączyliśmy do ekskluzywnego klubu. "Jest 20 takich państw na świecie"
BIZNES
Andrej Parubij
Przyznał się do zabójstwa Andrija Parubija. Ma żądania
Świat
Kierowca był pijany i bez uprawnień
Dachował i zaczął się palić. Kierowca mustanga był pijany
Poznań
Karol Nawrocki
"Znalazła się Zosia Samosia polskiej polityki zagranicznej"
Polska
Anguilla, terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii na Morzu Karaibskim
Zarabiają miliony dzięki swojemu adresowi internetowemu 
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: przekazałem prezydentowi, że nasze rekomendacje pozostają w mocy
Polska
Strażacy musieli przesunąć samochód
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do akcji. Znaleźli go
WARSZAWA
Pociąg Kim Dzong Una (zdjęcie z kwietnia 2019 roku)
Pancerny pociąg Kim Dzong Una dotarł we wtorek do Pekinu
Świat
imageTitle
"Mówisz: Włochy, myślisz: wygrana". Bojowe nastroje Polek
EUROSPORT
Ukraina, ukraińscy żołnierze, armia, wojna w Ukrainie
Tusk weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych
Polska
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Już wzrosło o 30 procent, a "może jeszcze zdrożeć"
BIZNES
Park etnograficzny poświęcony mennonitom (olędrom) w Wielkiej Nieszawce
Byli sąsiadami, lecz dzieliła ich rzeka. "Podczas powodzi niektórzy katolicy tracili cały dorobek życia"
WARSZAWA
Od lewej: łyska i głowienka
Kilka tysięcy przeżyje, 10 razy więcej odstrzelą. "Logiczny kompromis"
Bartłomiej Plewnia
lekarz okulista badanie oko shutterstock_2266690753
Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje pracę okulistów? Polscy naukowcy badali innowacyjne narzędzie
Zdrowie
imageTitle
Mistrzostwa świata bez Tajwanki. Niejasne tłumaczenia
EUROSPORT
Donald Trump
Trump dał 11 rad "zmieniających życie". Zwraca uwagę numer osiem
Świat
31-latek usłyszał zarzuty, trafił do aresztu
Zmieniali koło, zginęli na drodze. Jest decyzja w sprawie kierowcy ciężarówki
Lublin
Niedźwiedź na szlaku turystycznym w Tatrach
Niedźwiedź gonił turystę w Tatrach
METEO
Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś
Tragiczny wypadek pod Warszawą. We dwóch na jednej hulajnodze. Apel policji
WARSZAWA
Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę
Ciało kobiety na klatce schodowej, policja zatrzymała 48-latka
Łódź
Zespół jelita nadwrażliwego może mieć różne postaci, między innymi biegunkową i zaparciową
Przez chorobę jelit Tribbs bał się wychodzić z domu. Czym jest IBS?
Zuzanna Kuffel
Szczecin. 21-latek próbował oszukać seniorkę
Chciał wyłudzić kolejne tysiące złotych. Seniorka ustaliła plan działania z policjantami
Szczecin
shutterstock_1086242975
Siłą Syberii popłynie więcej gazu do Rosji
BIZNES
W Parku Narodowym Gir żyje ostatnia populacja lwów azjatyckich
Z wioski zniknęło dziecko. Co dalej z "wyjątkową relacją"?
METEO
Przekraczanie linii podwójnej ciągłej w Wilczej Górze
Wyprzedzały na podwójnej ciągłej. Tłumaczyły się tak samo
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica