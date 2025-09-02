Sopot (woj. pomorskie)

Ponad 712 tysięcy osób odwiedziło w minionym sezonie letnim sopockie molo, a niemal 80 tysięcy bawiło się na koncertach w Operze Leśnej. Urząd Miasta w Sopocie podsumował sezon letni.

Letni sezon turystyczny na Wybrzeżu charakteryzował się dużą liczbą dni deszczowych, co było wyzwaniem dla branży turystycznej i przebywających w Sopocie gości.

- Mimo to, średnie obłożenie w obiektach noclegowych kształtowało się na poziomie 81 procent w czerwcu, 85 procent w lipcu i 90 procent w sierpniu. Najwyższe obłożenie obiekty noclegowe odnotowały przy okazji tak zwanych długich weekendów oraz podczas dużych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, wtedy rezerwacje sięgały nawet 100 procent miejsc - podał Marek Niziołek z Urzędu Miasta w Sopocie.

W tym czasie ponad 14 tysięcy osób skorzystało z usług dwóch punktów Informacji Turystycznej Sopockiej Organizacji Turystycznej na placu Zdrojowym 2 i na ul. Dworcowej 4.

Bezpieczeństwa plażowiczów strzegło 21 ratowników

Od 1 czerwca do 28 sierpnia 2025 roku do miasta wpłynęło 1 mln 753 tys. 922,65 zł opłaty uzdrowiskowej, a w ubiegłym roku - 1,6 mln zł. Opłatę uzdrowiskową w kwocie 6,38 zł za dobę pobytu pobiera się od każdej osoby nocującej w Sopocie.

Jak podał sopocki magistrat, przychód ze Strefy Płatnego Parkowania wyniósł 4 mln 135 tys. 918,28 zł, wystawiono 1 tys. 302 opłaty dodatkowe. W tym roku pierwszy raz obowiązywała w centrum miasta strefa ograniczonego dostępu, gdzie mogły wjeżdżać jedynie auta mieszkańców.

Zainteresowaniem turystów cieszył się Eko Parking przy ERGO ARENIE oraz funkcjonująca linia eko busów. To kolejny sezon, w którym miasto udostępniło całodobowy, bezpłatny parking przy ERGO ARENIE na ponad 700 miejsc i uruchomiło możliwość transportu do centrum, na plażę oraz do Opery Leśnej. Postój pod ERGO Areną był możliwy na podstawie bezpłatnego biletu, pobranego z parkometru.

Plaża w Sopocie Źródło: Shutterstock

W wakacje o bezpieczeństwo na siedmiu kąpieliskach morskich w Sopocie dbało 21 ratowników. Dodatkowo na pozostałym terenie linii brzegowej czuwał zespół 4 ratowników pracujących w ramach grupy interwencyjnej oraz ratownik-koordynator. Kończący się sezon był na kąpieliskach bezpieczny, nie było przypadku utonięcia.

Ratownicy przeprowadzili 62 akcje ratownicze, w tym 44 związane z bezpośrednim zagrożeniem życia. Przeprowadzili 58 akcji poszukiwawczych, głównie zagubionych na plażach dzieci, oraz udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy 98 osobom. Z bezpiecznej kąpieli skorzystało 3549 dzieci przebywających na koloniach w Sopocie. Dodatkowo ratownicy przepracowali ponad 3,5 tys. godzin w ramach wolontariatu, pracując między innymi w nocy oraz prowadząc profilaktykę.

Ponadto, przez cały rok 24 h na dobę w Sopocie funkcjonuje Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, które odpowiada za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń wpływających na numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 oraz numer alarmowy 984.