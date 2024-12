Jeden z wystawców targów biżuterii był akurat w Sopocie w restauracji, gdy dwóch mężczyzn włamało się do jego samochodu i ukradło precjoza o wartości miliona euro. Z ustaleń policji wynika, że sprawcy to dwaj obywatele Kosowa. Jeden został zatrzymany w Niemczech i sprowadzony do Polski. Drugi nadal się ukrywa. Grozi im od roku do 10 lat więzienia.

W marcu zeszłego roku w hali AmberExpo w Gdańsku odbywały się Międzynarodowe Targi Bursztynu Amberif Spring. 25 marca, już po zakończeniu imprezy jeden z wystawców udał się do restauracji w Sopocie na kolację.

W tym czasie nieznani sprawcy włamali się do – zaparkowanego przed lokalem – auta. Ukradli kilkaset sztuk pierścionków, naszyjników oraz bransolet (wykonanych ze złota wysadzanymi kamieniami szlachetnymi m.in. diamentami, szmaragdami, szafirami i rubinami). Wartość skradzionej biżuterii oszacował na kwotę miliona euro.

Biżuteria znajdowała się w aucie (zdjęcie ilustracyjne) Adobe Stock

Podejrzani to dwaj obywatele Kosowa

Pracujący nad sprawą policjanci zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringów oraz wytypowali i przeszukiwali wiele miejsc, w których mogli ukrywać się sprawcy. Zabezpieczyli też szereg śladów kryminalistycznych, które zostały poddane analizie. Nawiązana została też współpraca z niemiecką policją oraz oficerami łącznikowymi m.in. ze Skandynawii i Albanii.

Doprowadziło to do ustalenia podejrzanych. To obywatele Republiki Kosowa: 56-letni Jeton B. oraz 50-letni Andreii M.

Prokuratura wydała za nimi list gończy oraz Europejski Nakaz Aresztowania.

Jeden został zatrzymany w Niemczech

"17 października 2024 r. nastąpił przełom w sprawie. Jeden z podejrzanych, tj. Andrea M. (lat 50), został zatrzymany na terenie Republiki Federalnej Niemiec. W dniu 20 listopada 2024 r. został przekazany polskim organom ścigania" – pisze w komunikacie prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Podejrzany usłyszał zarzuty oraz został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Zostanie w areszcie do 14 lutego.

"Natomiast drugi z podejrzanych Jeton B. w dalszym ciągu jest poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Zarzucane podejrzanym przestępstwo z art. 279 paragraf 1 Kodeksu karnego jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Śledztwo pozostaje w toku"– zaznacza prokurator.

