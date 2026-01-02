Pożar hali garażowej. Ewakuowano 60 osób

Do zdarzenia doszło w Sopocie Źródło: Google Earth

Jak przekazał nam st. kpt. Jakuba Friedenbergera, rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, służby o godzinie 6.38 dostały zgłoszenie o pożarze hali garażowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Łokietka w Sopocie.

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa przekazało, że z budynku ewakuowano około 60 osób. Nie ma informacji o tym, aby byli jacyś poszkodowani.

Działania na miejscu

Do pożaru zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej.

Działania na miejscu trwają.

