Pożar hali garażowej. Ewakuowano 60 osób

Jak przekazał nam st. kpt. Jakuba Friedenbergera, rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, służby o godzinie 6.38 dostały zgłoszenie o pożarze hali garażowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Łokietka w Sopocie.
Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa przekazało, że z budynku ewakuowano około 60 osób. Nie ma informacji o tym, aby byli jacyś poszkodowani.
Działania na miejscu
Do pożaru zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej.
Działania na miejscu trwają.
Autorka/Autor: MAK
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock