Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Złamał jeden zakaz, bo jechał odwołać się od innego

Kierowca został przyłapany na łamaniu zakazu sądowego
Do zdarzenia doszło w Słupsku
Źródło: Google Earth
Podczas kontroli drogowej w Słupsku policjanci zatrzymali 65-letniego kierowcę z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów. Mężczyzna oświadczył, że był w drodze do sądu. Tam - jak podali funkcjonariusze - chciał złożyć odwołanie od innego zastosowanego wobec niego zakazu kierowania pojazdami.

Do zdarzenia doszło we wtorek chwilę przed południem. Policjanci słupskiej drogówki zatrzymali do rutynowej kontroli volkswagena. Funkcjonariusze znali kierującego z wcześniejszej interwencji i postanowili sprawdzić, czy mężczyzna w dalszym ciągu posiada zakaz prowadzenia pojazdów.

- 65-letni mieszkaniec gminy Dębnica Kaszubska powiedział, że rzeczywiście posiada aktywny, sądowy zakaz kierowania pojazdami, jednak dzisiaj mija termin złożenia apelacji w sprawie kolejnego wyroku i musi pilnie udać się do sądu - podali policjanci z Słupska.

Funkcjonariusze zabezpieczyli volkswagena na policyjnym parkingu, zatrzymali 65-latka i umożliwili mu załatwienie formalności w sądzie. Następnie przewieźli go do komendy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kierowca prosił strażników o dyskrecję
Złamał zakaz, nie ma prawa jazdy, poprosił, by nic nie mówili szefowi
WARSZAWA
Policyjny pościg w Legnicy
Porzucił samochód i schował się w krzakach
Wrocław
Uciekał z 3 zakazami i promilem alkoholu
Uciekał przed policją, spowodował kolizję. Był pijany, miał trzy zakazy prowadzenia
WARSZAWA

Wyrok w trybie przyspieszonym

Mężczyzna został doprowadzony do sądu
Mężczyzna został doprowadzony do sądu
Źródło: KMP Słupsk

65-latek został przesłuchany, a później doprowadzony do sądu. Ten w trybie przyspieszonym orzekł karę trzech miesięcy bezwzględnego więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów przez pięć lat oraz obowiązek wpłaty pięciu tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Słupsk

Udostępnij:
TAGI:
SłupskPolicjaDrogi w Polsce
Czytaj także:
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
Nie miała "nic do zgłoszenia", w jej bagażu znaleźli 40 kilogramów narkotyków
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Zarzut, który "nie ma zastosowania tylko do panów w kominiarkach". Co dalej z Ziobrą?
Polska
Pilne
Dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie działki pod CPK
BIZNES
imageTitle
"Mam wam coś do powiedzenia". Przykra informacja od zwycięzcy Tour de France
EUROSPORT
imageTitle
Kuriozalne sceny po meczu Lecha. "Wojna domowa"
EUROSPORT
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłoszenia o spadającym obiekcie. Akcja służb zakończona
Wrocław
GTA 6
Premiera znów przesunięta. Jest nowy termin
BIZNES
Indonezja. Służby na miejscu wybuchu w meczecie.
Eksplozja w meczecie. Ponad 50 rannych
Świat
Zbigniew Ziobro
Jak zagłosują? Posła PSL przekonał "sam Zbigniew Ziobro"
Polska
imageTitle
Pokazali ich szatnię jako "relikt przeszłości". "To nikczemne"
EUROSPORT
Stacja metra Wilanowska
Kilka dni bez pociągów metra na części pierwszej linii
WARSZAWA
imageTitle
Były mistrz zatrzymany w drodze na wywiad
EUROSPORT
Tomasz Mraz
Kluczowy świadek. Pozwolił ujawnić mechanizm
Polska
Odkryte pozostałości dawnej fabryki czekolady
Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"
WARSZAWA
Stacja Łukoil w Moskwie
Oświadczenie USA i nagły zwrot w sprawie rosyjskiego giganta
BIZNES
Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Odstrzelili ponad 200 niedźwiedzi. Polscy ekolodzy złożyli skargę
METEO
2025-10-31T101518Z_1_LWD831731102025RP1_RTRWNEV_C_8317-TANZANIA-ELECTION-PROTEST-KENYA-0005
Policja ma pozbywać się setek ciał po wyborczych protestach
Świat
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Trudno dostępne leki sprzedawali za granicę. Lekarz i właściciele aptek oskarżeni
Trójmiasto
antybiotyki letarstwa kapsulki shutterstock_1490621177
Antybiotyk zmniejsza ryzyko schizofrenii? Naukowcy: to ważny sygnał
Najnowsze
Kampinoski Park Narodowy apeluje: "Po zmroku nie wchodź do lasu"
Zaginął w lesie, ważny apel Kampinoskiego Parku Narodowego
WARSZAWA
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą na "salami" ponad rok okradała sąsiadkę
WARSZAWA
6 min
pc
Ten ostatni piątek marszałka Hołowni. Wymowna reakcja posła Treli
Sejm Wita
Skontrolowali ponad 900 cudzoziemców w gdyńskiej firmie
Zatrudniała ponad 900 cudzoziemców, prezes firmy nie miała zezwolenia
Trójmiasto
Czterech 17-latków usłyszało zarzut rozboju
Pobili go na imprezie, okradli i zostawili w samej bieliźnie pod mostem
WARSZAWA
Strefa Gazy, żółta linia zawieszenia broni
"Bezkresny obszar totalnych zniszczeń. Tyle zostało". Relacja ze Strefy Gazy
Świat
Kierowca jechał 193 kilometry na godzinę przez aleję Kromera we Wrocławiu
Jechał prawie 200 kilometrów na godzinę przez miasto. Nagranie
Wrocław
Kierowca uderzył w latarnię
Uciekał, uderzył w kilka aut i w latarnię. Ma dwa zakazy prowadzenia
WARSZAWA
Mężczyzna wrzucony do Łyny. Nagranie trafiło do sieci
Zrzucił mężczyznę z mostu do rzeki. Prawomocny wyrok sądu
Olsztyn
imageTitle
Okradała kolegów z kadry. Kara zaskakuje
EUROSPORT
Warszawa
NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica