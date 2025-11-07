Złamał jeden zakaz, bo jechał odwołać się od innego

Do zdarzenia doszło w Słupsku Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło we wtorek chwilę przed południem. Policjanci słupskiej drogówki zatrzymali do rutynowej kontroli volkswagena. Funkcjonariusze znali kierującego z wcześniejszej interwencji i postanowili sprawdzić, czy mężczyzna w dalszym ciągu posiada zakaz prowadzenia pojazdów.

- 65-letni mieszkaniec gminy Dębnica Kaszubska powiedział, że rzeczywiście posiada aktywny, sądowy zakaz kierowania pojazdami, jednak dzisiaj mija termin złożenia apelacji w sprawie kolejnego wyroku i musi pilnie udać się do sądu - podali policjanci z Słupska.

Funkcjonariusze zabezpieczyli volkswagena na policyjnym parkingu, zatrzymali 65-latka i umożliwili mu załatwienie formalności w sądzie. Następnie przewieźli go do komendy.

Wyrok w trybie przyspieszonym

Mężczyzna został doprowadzony do sądu Źródło: KMP Słupsk

65-latek został przesłuchany, a później doprowadzony do sądu. Ten w trybie przyspieszonym orzekł karę trzech miesięcy bezwzględnego więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów przez pięć lat oraz obowiązek wpłaty pięciu tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.