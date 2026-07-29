Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
powiat kościerski

Kłęby czarnego dymu widać z daleka. Alert dla mieszkańców

Pożar hali w Skórzewie pod Kościerzyną
Do zdarzenia doszło w powiecie kościerskim
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: PSP
Kilka zastępów straży pożarnej walczy z pożarem hali produkcyjnej w Skórzewie pod Kościerzyną (Pomorskie). Na razie brak informacji o poszkodowanych.

Strażacy otrzymali zgłoszenie tuż po godzinie 12. Pożar wybuchł w hali produkcyjnej w Skórzewie. Z tych wstępnych informacji wynika, że ogień objął halę o wymiarach 15 na 50 metrów. W zakładzie produkowano laminaty.

Pożar hali w Skórzewie pod Kościerzyną
Pożar hali w Skórzewie pod Kościerzyną
Źródło zdjęcia: PSP

Jak widać na zdjęciach, nad halą unoszą się kłęby czarnego dymu.

Pożar hali w Skórzewie pod Kościerzyną
Pożar hali w Skórzewie pod Kościerzyną
Źródło zdjęcia: PSP

Na miejscu działa dziewięć zastępów straży pożarnej. Trwa akcja gaśnicza. Na razie brak informacji o poszkodowanych.

Jest alert RCB

Ze względu na duże zadymienie poinformowano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego o konieczności uruchomienia alertu RCB. Komunikaty są przeznaczone dla mieszkańców powiatów kościerskiego i kartuskiego.

"Uwaga! Pożar zakładu przemysłowego w Skorzewie, gm. Koscierzyna. Duże zadymienie. Zamknij okna. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - napisano w wiadomościach, do mieszkańców.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
11 min
pc
Rozwój Plus zarejestrowany. "Niech koledzy z PiS się doktoryzują ze statutu, nas to nie obchodzi"
Opinie i wydarzenia
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
pożarStraż pożarnaKościerzyna
Czytaj także:
imageTitle
Ta czerwona kartka wywołała burzę. FIFA i IFAB rozbieżne w ocenach
Najnowsze
samochody bmw shutterstock_571521265
Niemiecki koncern zlikwiduje osiem tysięcy miejsc pracy
BIZNES
Glen Hansard
Zdobywca Oscara zginął w wypadku motocyklowym
Kultura i styl
Policja zatrzymała kierowcę oraz jego kolegę
Po wypadku przyjechali koledzy kierowcy. Jeden z narkotykami, drugi poszukiwany
Trójmiasto
upal woda napoj nawadnianie shutterstock_2504907129
Nawet 36 stopni. Są czerwone alarmy IMGW
METEO
Mateusz Morawiecki
Kolejny krok Morawieckiego. "Formalności dopełnione"
RELACJA
Adam C. w sądzie
Areszt dla obu podejrzanych o pobicie Ukraińców
Wrocław
Gieła KOSPI w Seulu, maklerzy, inwestorzy
Miliardy znikają z giełdy. "Kraj zamienił się w kasyno"
BIZNES
senior emeryt starosc shutterstock_2473010025
Najtrudniejsze dopiero przed nami. Chorych na ten nowotwór może być o 40 procent więcej
Zdrowie
mężczyzna telefon samotność (PLUS)
"Powinienem sam sobie poradzić". Dlaczego mężczyźni milczą za długo?
Bartłomiej Plewnia
Marcin Horała i Tobiasz Bocheński
"Zdradzeusz", "Tobiaszek" i "grupa muchomorki". Zaostrza się "żenujący spektakl"
Mikołaj Gątkiewicz
imageTitle
Kolejna federacja zaniepokojona pomysłem FIFA
EUROSPORT
Pożar lasu we francuskim departamencie Żyronda
Od wielu dni walczą z ogniem. Idzie kolejna fala upałów
METEO
shutterstock_2232936099
Hermes pokazał wyniki. Akcje w dół
BIZNES
Katastrofa samolotu na Bemowie
Skręcił w lewo i zaczął spadać. Raport po katastrofie awionetki
Klaudia Kamieniarz
Przemoc (zdjęcie ilustracyjne)
Przeanalizują zabójstwa kobiet. By zapobiec tragediom w przyszłości
Rzeszów
Jarosław Kaczyński
Morawiecki zakłada nowy klub. Jest reakcja Kaczyńskiego
Polska
imageTitle
Nie zostawili suchej nitki na młodym bramkarzu. W obronę wziął go rywal
EUROSPORT
Sprawca zabójstwa sprzed ponad 30 lat zatrzymany i tymczasowo aresztowany
Gdy zabił miał 17 lat, tożsamość ofiary wciąż nie jest znana
Piotr Krysztofiak
"Nienawiść do Polaków mają w genach". Fałszywki o ukraińskich przestępstwach
"Przemoc zawsze zaczyna się od słów". Apel do polskich polityków
Polska
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Agenci CBA weszli do sześciu szpitali. Szukali dowodów na ustawianie przetargów
WARSZAWA
mieszkania budownictwo shutterstock_2590924453_1
Nowy kredyt mieszkaniowy. Rząd szykuje nową formę wsparcia
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Wpłynął wniosek od PiS. Czarzasty: podjąłem decyzję
Polska
Donald Trump
Nowy zakaz USA. Jest zapowiedź Chin
BIZNES
imageTitle
Ruszają Tour de Pologne i kobiecy Tour de France. Kiedy start i gdzie transmisje?
EUROSPORT
Posłowie PiS opuszczają salę podczas ślubowania Sylwii Gregorczyk-Abram
"Totalny upadek". Wychodzili z sali w czasie ślubowania
Polska
imageTitle
Polacy przed meczem o półfinał. "Wszyscy są zdrowi. Na treningach wyglądamy dobrze"
EUROSPORT
bts shutterstock_1095337610
BTS napędza zyski. Wytwórnia nie świętuje
BIZNES
Strażak walczy z rozległym pożarem, Guarda, Portugalia
Ten europejski kraj także walczy z pożarami
METEO
Karol Karski
SMS-y od Karskiego w trakcie programu. Do gościa i prowadzącej
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica