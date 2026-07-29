powiat kościerski Kłęby czarnego dymu widać z daleka. Alert dla mieszkańców

Do zdarzenia doszło w powiecie kościerskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: PSP

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Strażacy otrzymali zgłoszenie tuż po godzinie 12. Pożar wybuchł w hali produkcyjnej w Skórzewie. Z tych wstępnych informacji wynika, że ogień objął halę o wymiarach 15 na 50 metrów. W zakładzie produkowano laminaty.

Pożar hali w Skórzewie pod Kościerzyną Źródło zdjęcia: PSP

Jak widać na zdjęciach, nad halą unoszą się kłęby czarnego dymu.

Pożar hali w Skórzewie pod Kościerzyną Źródło zdjęcia: PSP

Na miejscu działa dziewięć zastępów straży pożarnej. Trwa akcja gaśnicza. Na razie brak informacji o poszkodowanych.

Jest alert RCB

Ze względu na duże zadymienie poinformowano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego o konieczności uruchomienia alertu RCB. Komunikaty są przeznaczone dla mieszkańców powiatów kościerskiego i kartuskiego.

"Uwaga! Pożar zakładu przemysłowego w Skorzewie, gm. Koscierzyna. Duże zadymienie. Zamknij okna. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - napisano w wiadomościach, do mieszkańców.