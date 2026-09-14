Po zderzeniu samochód stanął w płomieniach. Pięć osób rannych
Do wypadku doszło około godz. 18.25 w miejscowości Rywałd w powiecie starogardzkim.
- Na drodze krajowej numer 22 między Starogardem Gdańskim a Szpęgawskiem zderzyły się dwa samochody osobowe - przekazał młodszy aspirant Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Jeden z pojazdów stanął w płomieniach. Pożar został już ugaszony przez strażaków.
Ranni sami opuścili pojazdy
W wypadku rannych zostało pięć osób. - Wszyscy uczestnicy zdarzenia opuścili pojazdy o własnych siłach. Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - poinformował Westrych.
W działaniach uczestniczą cztery zastępy straży pożarnej. Droga krajowa numer 22 jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach.
Źródło: tvn24.pl