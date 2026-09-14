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Trójmiasto

Po zderzeniu samochód stanął w płomieniach. Pięć osób rannych

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Po wypadku droga jest zablokowana
Po wypadku droga jest zablokowana
Źródło zdj. gł.: KW PSP Gdańsk
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W Rywałdzie (Pomorskie) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, jeden z nich stanął w płomieniach. Poszkodowane zostało pięć osób, droga jest zablokowana.

Do wypadku doszło około godz. 18.25 w miejscowości Rywałd w powiecie starogardzkim.

- Na drodze krajowej numer 22 między Starogardem Gdańskim a Szpęgawskiem zderzyły się dwa samochody osobowe - przekazał młodszy aspirant Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Ranne zostało pięć osób
Ranne zostało pięć osób
Źródło zdjęcia: KW PSP Gdańsk

Jeden z pojazdów stanął w płomieniach. Pożar został już ugaszony przez strażaków.

Ranni sami opuścili pojazdy

W wypadku rannych zostało pięć osób. - Wszyscy uczestnicy zdarzenia opuścili pojazdy o własnych siłach. Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - poinformował Westrych.

Na miejscu pracują służby ratunkowe
Na miejscu pracują służby ratunkowe
Źródło zdjęcia: KW PSP Gdańsk

W działaniach uczestniczą cztery zastępy straży pożarnej. Droga krajowa numer 22 jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Źródło: tvn24.pl
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