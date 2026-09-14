Trójmiasto Po zderzeniu samochód stanął w płomieniach. Pięć osób rannych Filip Czekała |

Po wypadku droga jest zablokowana Źródło zdj. gł.: KW PSP Gdańsk

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do wypadku doszło około godz. 18.25 w miejscowości Rywałd w powiecie starogardzkim.

- Na drodze krajowej numer 22 między Starogardem Gdańskim a Szpęgawskiem zderzyły się dwa samochody osobowe - przekazał młodszy aspirant Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Ranne zostało pięć osób Źródło zdjęcia: KW PSP Gdańsk

Jeden z pojazdów stanął w płomieniach. Pożar został już ugaszony przez strażaków.

Ranni sami opuścili pojazdy

W wypadku rannych zostało pięć osób. - Wszyscy uczestnicy zdarzenia opuścili pojazdy o własnych siłach. Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - poinformował Westrych.

Na miejscu pracują służby ratunkowe Źródło zdjęcia: KW PSP Gdańsk

W działaniach uczestniczą cztery zastępy straży pożarnej. Droga krajowa numer 22 jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach.