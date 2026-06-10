Nastolatka pocięła rówieśnika. Sąd zdecydował o jej losie

15-latka zaatakowała rówieśnika. Trafił do szpitala z ranami rąk
15-letnia mieszkanka Rumi podczas kłótni miała zaatakować w niedzielę swojego kolegę ostrym narzędziem, powodując u niego poważne rany rąk. Policja nie podaje, dlaczego i w jakich okolicznościach doszło do incydentu.
Na miejscu pracowali funkcjonariusze, w tym technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady i przedmioty mogące mieć związek ze sprawą. Mundurowi odnaleźli dwa ostre narzędzia oraz gaz pieprzowy. 15-latka została zatrzymana i osadzona w Policyjnej Izbie Dziecka w Gdańsku. O jej dalszym losie zadecydował w środę Sąd Rodzinny i Nieletnich w Wejherowie. Nastolatka trafi do schroniska dla nieletnich.
Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policję i sąd rodzinny.
Poszkodowany 15-latek z poważnymi ranami rąk
Jak przekazała Komenda Powiatowe Policji w Tczewie, w wyniku ataku chłopak doznał bardzo poważnych obrażeń rąk.
Został przetransportowany do szpitala w Gdańsku, gdzie nadal przebywa i przechodzi specjalistyczne leczenie. Jak przekazała policja, odniesione przez niego obrażenia zostały zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu.