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Rumia

15-latka zaatakowała rówieśnika. Trafił do szpitala z ranami rąk

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15-latka zaatakowała rówieśnika ostrym narzędziem
Nastolatka pocięła rówieśnika. Sąd zdecydował o jej losie
Źródło wideo: KPP Wejherowo
Źródło zdj. gł.: KPP Wejherowo
Sąd zdecydował o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich 15-latki z Rumi, która w niedzielę miała zaatakować rówieśnika. Chłopiec trafił do szpitala z poważnymi ranami ciętymi rąk.

15-letnia mieszkanka Rumi podczas kłótni miała zaatakować w niedzielę swojego kolegę ostrym narzędziem, powodując u niego poważne rany rąk. Policja nie podaje, dlaczego i w jakich okolicznościach doszło do incydentu.

Na miejscu pracowali funkcjonariusze, w tym technik kryminalistyki, który zabezpieczył ślady i przedmioty mogące mieć związek ze sprawą. Mundurowi odnaleźli dwa ostre narzędzia oraz gaz pieprzowy. 15-latka została zatrzymana i osadzona w Policyjnej Izbie Dziecka w Gdańsku. O jej dalszym losie zadecydował w środę Sąd Rodzinny i Nieletnich w Wejherowie. Nastolatka trafi do schroniska dla nieletnich.

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policję i sąd rodzinny.

15-latka zaatakowała rówieśnika ostrym narzędziem
15-latka zaatakowała rówieśnika ostrym narzędziem
Źródło zdjęcia: KPP Wejherowo
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Tarnów

Poszkodowany 15-latek z poważnymi ranami rąk

Jak przekazała Komenda Powiatowe Policji w Tczewie, w wyniku ataku chłopak doznał bardzo poważnych obrażeń rąk.

Został przetransportowany do szpitala w Gdańsku, gdzie nadal przebywa i przechodzi specjalistyczne leczenie. Jak przekazała policja, odniesione przez niego obrażenia zostały zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
RumiaPolicjadziecko
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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