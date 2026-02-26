Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Zamiast do schronisk karma trafiła na sprzedaż. "Dlaczego ktoś zabrał jedzenie psiakom?"

Schronisko (zdjęcie ilustracyjne)
Znów zatrważająco rośnie liczba zwierząt w schroniskach. Apele wydają się niewiele pomagać
Źródło: Marta Kolbus/Fakty po Południu TVN24
Nieodpłatnie przekazują organizacjom zwierzęcym kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt ton karmy rocznie. Są to puszki ze specjalną etykietą - można na niej przeczytać, że to produkt "dla schronisk" i "nieprzeznaczony do sprzedaży". Na jednej z platform sprzedażowych znaleźli jednak ogłoszenie z dwoma paletami tej karmy. Za 150 złotych. Takich ogłoszeń może być więcej, ale ciężko je namierzyć. Firma tłumaczy dlaczego.

Firma produkująca karmę dla zwierząt Dolina Noteci w swoich mediach społecznościowych udostępniła post ze zdjęciem rozmowy z jednej z platform sprzedażowych. Na fotografii widać dwie palety karmy dla zwierząt za 150 złotych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jest to karma, która miała trafić bezpłatnie do schronisk. Tak wynika z etykiety na puszkach.

"Dlaczego ktoś zabrał jedzenie schroniskowym psiakom?" - czytamy w poście.

- Puszki z karmą dla psów i kotów oznaczone specjalną etykietą "dla schronisk", nie są przeznaczone do sprzedaży i nie mają kodu kreskowego. Są to produkty przekazywane nieodpłatnie organizacjom opiekującym się bezdomnymi zwierzętami i nie są wprowadzane do obrotu handlowego. Produkujemy i etykietujemy je w naszym zakładzie, skąd są dystrybuowane bezpośrednio do schronisk oraz fundacji, z którymi współpracujemy - tłumaczy nam Magdalena Ołowska, dyrektorka ds. marketingu Doliny Noteci.

Dlaczego ciężko namierzyć taką aukcję?

Firma wspiera organizacje dla zwierząt nieprzerwanie od 2011 roku. Przekazuje im rocznie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt ton karmy.

- W 2022 roku, aby dodatkowo ograniczyć ryzyko ewentualnych nadużyć, wprowadziliśmy specjalne oznaczenia "Dolina Noteci dla schronisk - produkt nieprzeznaczony do sprzedaży". Jak już wspomniałam, produkty te nie mają kodów kreskowych i nie funkcjonują w systemie sprzedaży detalicznej - dodaje Ołowska.

Do tej pory firmie zgłoszono jedną taką ofertę. Może być ich jednak więcej, bo nie są one łatwe do znalezienia. - Ogłoszenie nie zawierało nazwy naszej firmy i było opisane w sposób ogólny, co utrudnia monitorowanie podobnych ofert - tłumaczy Magdalena Ołowska.

Jak widać na udostępnionym w mediach społecznościowych zdjęciu, ogłoszenie było jedynie podpisane "Dla pieska".

Tak wyglądają puszki przeznaczone dla schronisk
Tak wyglądają puszki przeznaczone dla schronisk
Źródło: Dolina Noteci

Firma analizuje sprawę pod kątem prawnym

Dwie palety puszek karmy były wystawione za 150 złotych.

- Ktoś może powiedzieć, że 150 złotych to niewielka kwota, ale dla nas kluczowe jest to, że każda puszka powinna trafić do bezdomnych zwierząt - mówi dyrektorka do spraw marketingu.

Jak dodaje, gdy pojawia się ryzyko nadużycia, reagują zdecydowanie, żeby zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

- Niezależnie od kwoty, każda taka sytuacja jest dla nas poważna, ponieważ przekazywana karma ma trafiać do bezdomnych zwierząt. Dlatego podjęliśmy działania wyjaśniające i analizujemy sprawę również pod kątem prawnym. Na tym etapie nie możemy udzielić więcej informacji - podsumowuje Magdalena Ołowska.

OGLĄDAJ: Koszmar w opolskiem. Najnowsze informacje w TVN24
Kadłub, woj. opolskie, zabójstwo

Koszmar w opolskiem. Najnowsze informacje w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

Kadłub, woj. opolskie, zabójstwo
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: bnorbert3/AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
PsyKotySchronisko dla zwierząt
Czytaj także:
Kadłub, woj. opolskie
Dwie osoby zamordowane siekierą, policja zatrzymała nastolatka
Opole
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo, zatrzymany brat jednej z ofiar
Opole
Uciekał przed policją
Wkurzony wziął traktor i ruszył w dal. Nie zatrzymała go policja, wpadł ciągnikiem do rzeki
Białystok
imageTitle
"Kamil Stoch - najlepszy raz". Wyjątkowy dokument
EUROSPORT
Poślizg i dachowanie
Duża prędkość, poślizg, auto wpada na przeciwległy pas i dachuje. Nagranie
Trójmiasto
 D4vd
Ciało 14-latki w bagażniku samochodu piosenkarza. Nowe informacje
Świat
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
BIZNES
sport-3
"To uratowało moje oko"
EUROSPORT
Przyczepa wjechała w ścianę apteki
Przyczepa z koparką wjechała w witrynę apteki
Szczecin
Zbigniew Ziobro
Sąd zdecydował w sprawie wniosku obrońców Ziobry
Polska
imageTitle
Cristiano Ronaldo w nowej roli. "Pierwsze kroki"
EUROSPORT
apteka, leki, farmaceuta
Co z suwerennością lekową Polski? "Odjeżdża nam Europa"
Zdrowie
Znaleźli narkotyki
Siedem osób podejrzanych u wyłudzenie milionów złotych
Białystok
Harry i Meghan w Jordanii
Księżna Meghan w Jordanii i porównania do Diany
Świat
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wraca sprawa wojewody, który kazał przenieść krzyż. Chcą uchylenia wyroku
Lublin
Owad z rodziny szarańczowatych
Do hiszpańskiej wyspy wraz z pyłem znad Sahary dotarł rój owadów
METEO
Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"
BIZNES
imageTitle
"Jesteśmy w zapaści, w dziurze"
EUROSPORT
imageTitle
Dramatyczna opowieść byłego mistrza. "Obudziłem się cały we krwi"
EUROSPORT
Widok z góry na stację Warszawa Wschodnia
Dworzec Wschodni od nowa. Wybrali wykonawcę modernizacji
WARSZAWA
Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim
Wyciekły dane ponad 1300 pracowników szpitala
Łódź
Viktor Orban
Orban pisze do Zełenskiego. "Natychmiast"
Świat
imageTitle
Szokujące zdjęcie. Wraca "włochaty" problem
EUROSPORT
Józef Kubica
Tak w Lasach Państwowych korzystali ze służbowych aut
Robert Zieliński
imageTitle
Kiedy Puchar Świata w Bad Mitterndorf? Terminarz lotów
EUROSPORT
Pingwiny cesarskie na Antarktydzie
Gdy są nagie i bezbronne, lód łamie im się pod nogami
METEO
Wyprowadzenie prezydenta z prokuratury
Zatrzymanie prezydenta Częstochowy. Do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie
Częstochowa
26.02 WARSZAWA POSIEDZENIE SEJMU SIKORSKI pap
"Sytuacja jest poważna". Najważniejsze punkty exposé Sikorskiego
Polska
PiS
"Prezes robi to bardzo sprytnie", "wie, że będzie grał na siebie"
Marcin Złotkowski
imageTitle
Rekordowe straty. Winna historyczna wygrana
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica