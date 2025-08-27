Zobaczyła nad łóżkiem mężczyznę w masce. Włamanie do domu seniorki

Włamanie do domu seniorki w Pucku. Sprawcy w rękach policji Źródło: KPP Puck

Do zdarzenia doszło w Pucku w poniedziałek nad ranem. Seniorka obudziła się, gdy usłyszała dźwięk tłuczonej szyby. Po chwili zauważyła stojącego nad swoim łóżkiem mężczyznę ubranego na ciemno i z maską na twarzy.

- Policjanci ustalili, że napastnik złapał ją za szyję i groził, że jeśli nie odda pieniędzy, pozbawi ją życia. Kobieta odpowiedziała, że nie ma gotówki, po czym sprawca odepchnął ją i uciekł w nieznanym kierunku - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Pucku.

Wezwani na miejsce mundurowi ustalili, że mężczyzna dostał się do wnętrza po wcześniejszym wybiciu szyb w oknach i drzwiach oraz uszkodzeniu drzwi. 86-latka była w silnym szoku i ogromnym stresie. Funkcjonariusze, oprócz wykonywania czynności służbowych, zadbali także o jej poczucie bezpieczeństwa.

Podejrzani zatrzymani kilka godzin po ataku

- Kryminalni z puckiej komendy szybko ustalili dwóch podejrzanych mieszkańców powiatu puckiego, którzy dokonali przestępczego czynu. Po kilku godzinach od zgłoszenia, policjanci zatrzymali 38-latka w jego miejscu zamieszkania, a na ul. Celbowskiej, podczas wyjazdu z miasta, zatrzymali 33-latka, który odpowie za współudział we włamaniu do domu seniorki - przekazała pucka policja.

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 38-latka, policjanci znaleźli telefon komórkowy, który z początkiem sierpnia został skradziony.

Mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą przed sądem. 38-latkowi za usiłowanie rozboju grozi kara pozbawienia wolności do lat 15, za kradzież do lat 5, a za współudział we włamaniu, razem z 33-latkiem, mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

