Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Zobaczyła nad łóżkiem mężczyznę w masce. Włamanie do domu seniorki

Włamanie do domu seniorki w Pucku. Sprawcy w rękach policji
Włamanie do domu seniorki w Pucku. Sprawcy w rękach policji
Źródło: KPP Puck
Dwaj mieszkańcy powiatu puckiego zostali zatrzymani w związku z włamaniem do domu seniorki i usiłowaniem rozboju. Jeden z nich groził 86-latce śmiercią, gdy odmówiła wydania pieniędzy.

Do zdarzenia doszło w Pucku w poniedziałek nad ranem. Seniorka obudziła się, gdy usłyszała dźwięk tłuczonej szyby. Po chwili zauważyła stojącego nad swoim łóżkiem mężczyznę ubranego na ciemno i z maską na twarzy.

- Policjanci ustalili, że napastnik złapał ją za szyję i groził, że jeśli nie odda pieniędzy, pozbawi ją życia. Kobieta odpowiedziała, że nie ma gotówki, po czym sprawca odepchnął ją i uciekł w nieznanym kierunku - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Pucku.

Wezwani na miejsce mundurowi ustalili, że mężczyzna dostał się do wnętrza po wcześniejszym wybiciu szyb w oknach i drzwiach oraz uszkodzeniu drzwi. 86-latka była w silnym szoku i ogromnym stresie. Funkcjonariusze, oprócz wykonywania czynności służbowych, zadbali także o jej poczucie bezpieczeństwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Seniorka
Wypłacała pieniądze z konta 91-letniej podopiecznej. Seniorka straciła 3400 złotych
Policja wyjaśnia okoliczności kradzieży torebek na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Seniorki atakowane gazem traciły torebki. Podejrzany wpadł na szpitalnej izbie przyjęć
WARSZAWA
Starsza kobieta (zdj. ilustracyjne)
Opiekunka zabierała seniorce kartę. Wypłaciła w rok 60 tys. zł
Kujawsko-Pomorskie

Podejrzani zatrzymani kilka godzin po ataku

- Kryminalni z puckiej komendy szybko ustalili dwóch podejrzanych mieszkańców powiatu puckiego, którzy dokonali przestępczego czynu. Po kilku godzinach od zgłoszenia, policjanci zatrzymali 38-latka w jego miejscu zamieszkania, a na ul. Celbowskiej, podczas wyjazdu z miasta, zatrzymali 33-latka, który odpowie za współudział we włamaniu do domu seniorki - przekazała pucka policja.

38-latek został zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania
38-latek został zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania
Źródło: KPP Puck
33-latek odpowie za współudział we włamaniu
33-latek odpowie za współudział we włamaniu
Źródło: KPP Puck

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania 38-latka, policjanci znaleźli telefon komórkowy, który z początkiem sierpnia został skradziony.

Mężczyźni za popełnione czyny odpowiedzą przed sądem. 38-latkowi za usiłowanie rozboju grozi kara pozbawienia wolności do lat 15, za kradzież do lat 5, a za współudział we włamaniu, razem z 33-latkiem, mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Google Maps
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: KPP Puck

Źródło zdjęcia głównego: KPP Puck

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPomorze
Czytaj także:
Motocyklista jechał na jednym kole
Na jednym kole i na jednej nodze. Szokująca jazda motocyklisty na nagraniu
Wrocław
imageTitle
Szybki przepis na sławę. Od rezerwowego do "najpopularniejszego piłkarza w Kazachstanie"
EUROSPORT
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria systemu informatycznego pogotowia ratunkowego. Podano przyczynę
WARSZAWA
Orlen
Zmiany w zarządzie Orlenu
BIZNES
Pożary w Hiszpanii
Dwie wioski już ewakuowano, ogień zagraża kolejnym
METEO
Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji
Berkowicz: rządzący mogą wypowiedzieć ETS. Co by to oznaczało?
Jan Kunert, Michał Istel
Pożar hali ze zniczami w Tarnowie
Płonie hurtownia zniczy, zawalił się dach. Apel do mieszkańców
Kraków
Niektóre linie autobusowe będą kursować częściej
Komunikacja miejska wraca z wakacji. Będą nowości na trasach
WARSZAWA
shutterstock_2477488649
1700 plus. Kiedy wypłata
BIZNES
Do zdarzenia doszło na trasie S7 (zdj. ilustracyjne)
Nagle stanęła na trasie S7, w aucie zabrakło paliwa
WARSZAWA
Emma Heming i Bruce Willis
Żona Bruce'a Willisa: mamy sposób komunikowania się z nim
Kultura i styl
imageTitle
Kwiatkowski z trudem powstrzymywał łzy. "To lekcja dla każdego"
EUROSPORT
Uszkodzony tunel w Sulejówku
Na dwa miesiące zamkną tunel pod torami uszkodzony przez ciężarówkę
WARSZAWA
Potrącenie siedmiolatki w Trzciance
Tragiczny wypadek. Nie żyje siedmiolatka, została potrącona
Poznań
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Polityk spowodował kolizję i uciekł, był pijany. Usłyszy zarzuty
Trójmiasto
Przed ciechanowskim ratuszem będzie więcej zieleni
Usuwają beton sprzed ratusza. Będzie więcej zieleni
WARSZAWA
imageTitle
Reprezentant Polski odchodzi z Lecha. Będzie grał we Włoszech
EUROSPORT
Indie-000359
Lawina błotna na szlaku pielgrzymkowym. Kilkadziesiąt ofiar
METEO
imageTitle
Młodzi Polacy w ćwierćfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Wielka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiadomo, gdzie padła
BIZNES
Kieleccy lekarze przeprowadzili operację bariatryczną u pacjenta, który ważył niemal ćwierć tony
Pacjent ważył prawie ćwierć tony. "To nie wina tych ludzi. Ich metabolizm działa inaczej"
Zdrowie
BALTYK SINICE
Sinice w jeziorach. W tych miejscach nie można się kąpać
Polska
Nowe prawo stanowi m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości odległości od domów
Tusk: mamy gotowe rozporządzenie
BIZNES
Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Bydgoszczy
FAŁSZKaczyński opowiada o "obcinaniu i ograniczaniu" armii. Trzy razy nieprawda
Michał Istel, Jan Kunert
Pożar dachu hali w miejscowości Przecław
Gęsty dym nad halą. Palił się dach
Szczecin
Donald Tusk
Tusk zabrał głos po Radzie Gabinetowej. Mówił o współpracy z Nawrockim
Najnowsze
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
"Prace trwają do ostatniej chwili". Deklaracja premiera
BIZNES
Międzyzdroje. Dwie wieże
Wieżowiec ma stanąć przy samej plaży, próbują negocjować jego wysokość
Matylda Rozpędek
27 1140 konfa rada gabinetowa-0003
Bogucki o "rozbieżności" z rządem. "Prezydent będzie żądał odpowiedzi na piśmie"
Polska
imageTitle
Hit po niemiecku. Legenda Realu Madryt w Bundeslidze
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica