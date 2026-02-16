Awaria sieci trakcyjnej. Wstrzymany ruch pociągów między Lęborkiem a Godętowem

Do zdarzenia doszło w Lęborku Źródło: Google Maps

Zerwana została kolejowa sieć trakcyjna między Lęborkiem a Godętowem (woj. pomorskie). Ruch pociągów na tym odcinku został wstrzymany - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wstrzymano ruch pociągów na trasie między Lęborkiem a Godętowem Źródło: TVN24

- Od godz. 7.30 na miejscu pracuje pociąg sieciowy. Prowadzony jest przegląd infrastruktury; sprawdzamy, w którym miejscu należy dokonać naprawy i jaki jest zakres uszkodzeń - powiedział Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Dodał, że przyczyna uszkodzenia sieci trakcyjnej nie jest jeszcze znana. PKP Intercity wprowadziło dla części pociągów zastępczą komunikację autobusową.

Dla pasażerów wprowadzono komunikację zastępczą Źródło: TVN24

Jakubowski przekazał, że informacje o zmianach są na bieżąco podawane pasażerom na przystankach oraz na portalu.

Wiadomo z niego, że pociąg Albatros relacji Szczecin Główny - Gdańsk Główny w związku z awarią odnotował opóźnienie wynoszące aż 255 minut. Duże opóźnienie ma również pociąg Ustronie relacji Kraków Główny - Kołobrzeg. Wynosi ono 103 minuty. W obu przypadkach na odcinku od stacji Słupsk do stacji Sławno obowiązuje komunikacja zastępcza.

Ponadto PKP SKM w Trójmieście poinformowała w mediach społecznościowych o awarii rozjazdu na stacji Rumia (infrastruktura PKP PLK). Powoduje to opóźnienia pociągów SKM w obu kierunkach, sięgające około 20 minut.

Opracowała Natalia Grzybowska /tok