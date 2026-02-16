Awaria sieci trakcyjnej. Wstrzymany ruch pociągów między Lęborkiem a Godętowem

Zerwana została kolejowa sieć trakcyjna między Lęborkiem a Godętowem (woj. pomorskie). Ruch pociągów na tym odcinku został wstrzymany - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.
- Od godz. 7.30 na miejscu pracuje pociąg sieciowy. Prowadzony jest przegląd infrastruktury; sprawdzamy, w którym miejscu należy dokonać naprawy i jaki jest zakres uszkodzeń - powiedział Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Dodał, że przyczyna uszkodzenia sieci trakcyjnej nie jest jeszcze znana. PKP Intercity wprowadziło dla części pociągów zastępczą komunikację autobusową.
Jakubowski przekazał, że informacje o zmianach są na bieżąco podawane pasażerom na przystankach oraz na portalu.
Wiadomo z niego, że pociąg Albatros relacji Szczecin Główny - Gdańsk Główny w związku z awarią odnotował opóźnienie wynoszące aż 255 minut. Duże opóźnienie ma również pociąg Ustronie relacji Kraków Główny - Kołobrzeg. Wynosi ono 103 minuty. W obu przypadkach na odcinku od stacji Słupsk do stacji Sławno obowiązuje komunikacja zastępcza.
Ponadto PKP SKM w Trójmieście poinformowała w mediach społecznościowych o awarii rozjazdu na stacji Rumia (infrastruktura PKP PLK). Powoduje to opóźnienia pociągów SKM w obu kierunkach, sięgające około 20 minut.
