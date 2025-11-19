Polskie miasta rozbłysły na czerwono. "W jednym momencie ponad 3600 obiektów"

Fontanna Neptuna rozbłysła na czerwono

19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, który jest obchodzony od 13 lat. Z tej okazji o godzinie 17 cała Polska zaświeciła się na czerwono w symbolicznym geście sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.

W Gdańsku została podświetlona między innymi Fontanna Neptuna i most Harfa.

Fontanna Neptuna zaświeciła się na czerwono Źródło: TVN24

Do akcji włączyli się tradycyjnie pomorscy policjanci.

W Łodzi na czerwono zaświeciły się między innymi pałac biskupi i Manufaktura.

Pałac biskupi w Łodzi

W Warszawie podświetlone zostały: Pałac Kultury i Nauki, archikatedra warszawska i katedra warszawsko-praska, a w Olsztynie siedziba komenda wojewódzkiej policji.

W Mysłowicach na Górnym Śląsku został podświetlony budynek urzędu miasta.

"W Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci na czerwono rozświetlił się także budynek Urzędu Miasta Mysłowice. To element ogólnopolskiej akcji, w której symboliczne podświetlenia przypominają o konieczności ochrony najmłodszych" - czytamy na oficjalnym profilu miasta w mediach społecznościowych.

Podświetlony na czerwono budynek urzędu miasta w Mysłowicach Źródło: Mysłowice - profil oficjalny

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poinformowała w mediach społecznościowych, że "w jednym momencie na czerwono zostało podświetlonych w Polsce ponad 3600 obiektów i budynków oraz setki okien".

"Cieszymy się, że aż tyle osób i instytucji stanęło po stronie bezpiecznego i dobrego dzieciństwa" - czytamy we wpisie.

Podświetlenie budynków w dniu 19 listopada jest zwieńczeniem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez Przemocy” organizowanej przez ponad 20 organizacji pozarządowych zrzeszonych w krajowej koalicji na rzecz ochrony dzieci. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci oraz wyrażenie wsparcia dla ich bezpiecznego dzieciństwa. To wydarzenie stanowi symbol sprzeciwu wobec krzywdzenia najmłodszych i solidarności z ich prawem do ochrony.

