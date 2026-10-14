Palili w lesie opony i kable. Interwencja policji była bolesna
Do zdarzenia doszło we wtorek 13 października, gdy policjanci z Komisariatu Policji w Pelplinie otrzymali zgłoszenie od jednego z mieszkańców, który poinformował, że coś się pali. Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres, gdzie podjęli działania wspólnie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pelplinie.
Na miejscu zdarzenia ustalili, że ogień wzniecili dwaj mężczyźni w wieku 33 i 39 lat, którzy nielegalnie palili opony oraz kable. W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci nałożyli na obu mężczyzn mandaty karne w wysokości 2 tysięcy złotych.
- Dwaj mężczyźni otrzymali surową grzywnę, ponieważ spalanie odpadów, w tym opon i przewodów, jest niebezpieczne dla zdrowia i środowiska - ostrzega mł. asp. Katarzyna Ożóg, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie.