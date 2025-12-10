Logo strona główna
Trójmiasto

Agresywny mężczyzna obrażał pracowników urzędu. Interweniowała policja

Zakłócał porządek i obrażał pracowników urzędu. Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie nowodworskim
Źródło: Google Earth
Agresywne zachowanie 56-letniego mężczyzny w urzędzie w Ostaszewie skończyło się policyjną interwencją. Według funkcjonariuszy miał on również obrażać pracowników samorządowych i zakłócać porządek w sklepie.

Do zdarzenia doszło na początku grudnia. Służby otrzymały zgłoszenie o agresywnym i wulgarnym zachowaniu mężczyzny w urzędzie w Ostaszewie. Po wyjściu z budynku mężczyzna miał kontynuować niewłaściwe zachowanie - nękał przechodniów i zakłócał spokój w jednym ze sklepów.

O sprawie poinformowała we wtorek oficer prasowa policji w Nowym Dworze Gdańskim mł. asp. Karolina Figiel. Jak przekazała, funkcjonariusze ustalili, że 56-latek już wcześniej używał wobec wójta obraźliwych słów, kierował też wulgarne wypowiedzi do sekretarza gminy i pracownicy urzędu, zakłócając funkcjonowanie instytucji.

74-latek zaatakował ratowników medycznych (zdjęcie ilustracyjne)
Skazany za znieważenie ratownika, który próbował mu pomóc
Szczecin
Został zatrzymany na własne życzenie (zdjęcie ilustracyjne)
Przychodził do sklepu, obrażał ekspedientki i groził im śmiercią
WARSZAWA
W sklepach maseczki wciąż są obowiązkowe
Nie miał maseczki, ochroniarz w sklepie zwrócił mu uwagę, więc go wyzwał i opluł. Usłyszał już zarzuty
Kraków

Mężczyzna usłyszał zarzuty

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutów znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz uporczywego nękania. Sąd Rejonowy w Malborku zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do jednego roku. Natomiast za uporczywe nękanie do trzech lat więzienia.

TVN24 HD
Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

