Agresywny mężczyzna obrażał pracowników urzędu. Interweniowała policja

Do zdarzenia doszło w powiecie nowodworskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło na początku grudnia. Służby otrzymały zgłoszenie o agresywnym i wulgarnym zachowaniu mężczyzny w urzędzie w Ostaszewie. Po wyjściu z budynku mężczyzna miał kontynuować niewłaściwe zachowanie - nękał przechodniów i zakłócał spokój w jednym ze sklepów.

O sprawie poinformowała we wtorek oficer prasowa policji w Nowym Dworze Gdańskim mł. asp. Karolina Figiel. Jak przekazała, funkcjonariusze ustalili, że 56-latek już wcześniej używał wobec wójta obraźliwych słów, kierował też wulgarne wypowiedzi do sekretarza gminy i pracownicy urzędu, zakłócając funkcjonowanie instytucji.

Mężczyzna usłyszał zarzuty

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutów znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz uporczywego nękania. Sąd Rejonowy w Malborku zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do jednego roku. Natomiast za uporczywe nękanie do trzech lat więzienia.