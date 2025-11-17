Logo strona główna
Trójmiasto

Rodzice zaatakowani przez własnego syna

20-latek zaatakował rodziców
Do zdarzenia doszło w powiecie lęborskim
Rodzinna kłótnia przerodziła się w brutalny atak - 20-latek z Nowej Wsi Lęborskiej (Pomorskie) ranił swoich rodziców ostrym narzędziem i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała go po kilku godzinach, a sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.

W czwartek po południu policjanci zostali wezwani do jednego z domów na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Zgłoszenie dotyczyło młodego mężczyzny, który miał zaatakować nożem swojego ojca i stanowić zagrożenie dla pozostałych domowników.

"W wyniku szarpaniny, jaka wywiązała się między 20-latkiem i jego ojcem, ranna została też matka sprawcy" - informuje pomorska policja.

Oboje pokrzywdzeni - mężczyzna z urazem głowy i nadgarstka oraz kobieta z urazem ręki - zostali przewiezieni do szpitala.

Kiedy policjanci dotarli na miejsce, agresora już nie było. Policjanci znaleźli dwa noże, którymi najprawdopodobniej posłużył się podejrzewany, ustalili rysopis 20-latka i rozpoczęli jego poszukiwania.

Był pijany

Po niespełna dwóch godzinach, kilka kilometrów od miejsca zdarzenia, patrol policji zauważył mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. Po sprawdzeniu tożsamości potwierdzono, że to poszukiwany 20-latek. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał w organizmie prawie promil alkoholu. Pobrano od niego również krew do badań na obecność środków odurzających.

20-latek zaatakował rodziców
20-latek zaatakował rodziców
Źródło: Policja pomorska

Następnego dnia, gdy 20-latek wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu obojga rodziców oraz usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojego ojca.

Decyzją sądu 20-latek spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja pomorska

województwo pomorskieAtak nożownika
Poznań

