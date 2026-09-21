Trójmiasto Miał pomóc grupie w ucieczce po włamaniu do jubilera. Wpadł w Gdańsku Natalia Grzybowska |

Okradli jubilera w 86 sekund (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: tvn24.pl

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W ubiegłym tygodniu na terenie Gdańska policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji zatrzymali 55-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Jak przekazała podkom. Anna Banaszewska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przebywa na jednym z parkingów. Tam został zatrzymany.

Europejski Nakaz Aresztowania wydał niemiecki sąd w związku z postępowaniem dotyczącym kradzieży z włamaniem do sklepu jubilerskiego. Według ustaleń śledczych, mężczyzna miał działać wspólnie i w porozumieniu z innymi członkami grupy.

Napadli na jubilera, on był kierowcą

Jak podała podkom. Banaszewska, 55-latek miał pełnić rolę kierowcy i umożliwić całej grupie ucieczkę z miejsca przestępstwa. Łączna wartość skradzionych przedmiotów oraz szkód powstałych w budynku została oszacowana na ponad 720 tysięcy euro.

Czeka na przekazanie stronie niemieckiej

Policjanci doprowadzili zatrzymanego do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Zgodnie z obowiązującymi procedurami ma zostać następnie przekazany stronie niemieckiej.

Mężczyzna ma zostać przekazany stronie niemieckiej

Za kradzież z włamaniem, której miał dopuścić się wspólnie z innymi osobami, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.