Tragiczny wypadek. Zderzyły się trzy auta
Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 56-letni kierujący autem marki Renault z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu.
- Kierowca doprowadził do zderzenia bocznego z pojazdem marki Honda, a następnie zderzył się czołowo z pojazdem marki BMW - informuje Martyna Orzeł z Komendy Powiatowej Policji w Malborku.
Kierujący byli trzeźwi i podróżowali bez pasażerów.
- 56-latek pomimo podjętej reanimacji poniósł śmierć na miejscu. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń - dodaje Martyna Orzeł.
Szczegóły i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane w toku dalszego postępowania
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PSP Malbork