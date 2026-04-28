Tragiczny wypadek. Zderzyły się trzy auta

Do zdarzenia doszło niedaleko Malborka

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 56-letni kierujący autem marki Renault z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu.

Trzy samochody zderzyły się na drodze krajowej nr 55 w Kałdowie pod Malborkiem

- Kierowca doprowadził do zderzenia bocznego z pojazdem marki Honda, a następnie zderzył się czołowo z pojazdem marki BMW - informuje Martyna Orzeł z Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Trzy auta zderzyły się na trasie

Kierujący byli trzeźwi i podróżowali bez pasażerów.

Zderzenie trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 55 w Kałdowie pod Malborkiem

- 56-latek pomimo podjętej reanimacji poniósł śmierć na miejscu. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń - dodaje Martyna Orzeł.

Wypadek na drodze krajowej nr 55

Szczegóły i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane w toku dalszego postępowania