Makabryczne groźby w kierunku prezydentki Gdańska

"Jak wiele jeszcze musi się wydarzyć?"

Dodała, że jako osoba publiczna wie, jak radzić sobie z hejtem, ale dotyka on też jej rodzinę. "Cierpią na tym moi najbliżsi, w tym moja córka. Czy naprawdę chcemy, by tak wyglądała nasza rzeczywistość? Mowa nienawiści to nie tylko słowa – to broń, która rani głęboko i często zostawia blizny na całe życie. Możemy się różnić, ale różnice powinny prowadzić do rozmowy, nie do nienawiści. Słowa mają wielką moc – mogą budować więzi i jednoczyć ludzi. Mogą też i niszczyć, zostawiając po sobie pustkę, której nic nigdy nie będzie w stanie wypełnić" - zakończyła.