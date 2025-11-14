Samochód wjechał w nastolatki na przejściu dla pieszych. Tylko jedna zdążyła odskoczyć

Do zdarzenia doszło w piątek tuż przed godziną 7 w Lipnicy (województwo pomorskie) na drodze wojewódzkiej 212.
- Kierująca seatem potrąciła nastolatki, gdy te były na przejściu dla pieszych. Jedna z dziewczynek została zabrana przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala z ciężkimi obrażeniami, to są głownie obrażenia głowy - mówi sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie
Jak dodaje, druga dziewczynka zdążyła odskoczyć i nie została ranna.
Policja wyjaśnia okoliczności
Na miejscu nadal pracują służby. Jak ustaliliśmy, kierująca była trzeźwa. Wracała z pracy i, jak tłumaczyła, nie zauważyła dziewczynek na przejściu.
Policjanci będą wyjaśniać teraz dokładne okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Bytów