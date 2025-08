Znalazła klucz za doniczką i ukradła kilka tysięcy złotych. Wpadła przez domofon

Znalazła klucz za doniczką i ukradła 5 tysięcy. Jej wizerunek zarejestrował domofon Źródło: KPP Lębork

Do zdarzenia doszło w środę na ulicy Toruńskiej w Lęborku. Policjanci patrolujący teren zatrzymali 49-latkę, poszukiwaną w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie kradzieży z włamaniem do mieszkania w Łebie. Kobieta była też poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Wejherowie do odbycia kary roku pozbawienia wolności za kradzież.

- 49-latka jest podejrzana o to, że w ubiegłym tygodniu w Łebie włamała się do mieszkania i ukradła pieniądze. Złodziejka znalazła na parapecie za donicą klucz i posłużyła się nim, by wejść do środka - przekazała Komenda Powiatowej Policji w Lęborku.

Kobieta nie wiedziała, że domofon rejestruje każde wejście i wyjście z budynku. Nie miała więc świadomości, że jej wizerunek został utrwalony na zdjęciu. Pięć tysięcy złotych znalazła na biurku w jednym z pokoi.

Wizerunek kobiety został zarejestrowany przez kamerę w domofonie Źródło: KPP Lębork

To nie jej pierwsze włamanie

- Kobieta usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem oraz innego przestępstwa - kradzieży pieniędzy w kwocie ponad trzech tysięcy złotych, dokonanej w 2023 roku w Łebie w hotelu pracowniczym. Wtedy wykorzystała fakt, że drzwi do hotelowego pokoju nie były zamknięte na klucz, weszła do środka i wyszła z pieniędzmi - poinformowali policjanci.

Na poczet naprawienia szkód pokrzywdzonym śledczy zabezpieczyli 10 tysięcy złotych, znalezionych u zatrzymanej.

49-latka została przewieziona konwojem do zakładu karnego. Kobieta wielokrotnie odbywała już karę pozbawienia wolności za przestępstwa kradzieży i kradzieży z włamaniem. W związku z kolejnymi zarzutami, w więzieniu może spędzić więcej niż zasądzony rok pozbawienia wolności.

Kobieta trafiła za kraty Źródło: KPP Lębork