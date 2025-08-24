W domu wybuchła butla z gazem. Kobieta i nastolatek ranni

Do zdarzenia doszło w powiecie kartuskim Źródło: Google Earth

W niedzielę, chwilę po godzinie 9, oficer dyżurny kartuskiej komendy otrzymał informację o wybuchu butli z gazem w jednym z domów jednorodzinnych w Łączyńskiej Hucie (woj. pomorskie).

W wyniku zdarzenia poważnie ranna została 63-letnia kobieta oraz 14-letni chłopiec. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało poszkodowanych do szpitala.

Butla została dzień wcześniej wymieniona

Na miejscu zdarzenia pracują śledczy, którzy ustalają szczegółowe okoliczności. Jak przekazała st. sierż. Aleksandra Philipp z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, butla z gazem dzień wcześniej była wymieniania przez jednego z domowników.