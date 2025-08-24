Logo strona główna
Trójmiasto

W domu wybuchła butla z gazem. Kobieta i nastolatek ranni

Wybuch w domu jednorodzinnym w Łączyńskiej Hucie. Dwie osoby trafiły do szpitala
Do zdarzenia doszło w powiecie kartuskim
Źródło: Google Earth
Służby ratunkowe interweniowały w niedzielę rano w Łączyńskiej Hucie (woj. pomorskie) po otrzymaniu zgłoszenia o eksplozji w domu jednorodzinnym. Poszkodowane zostały dwie osoby.

W niedzielę, chwilę po godzinie 9, oficer dyżurny kartuskiej komendy otrzymał informację o wybuchu butli z gazem w jednym z domów jednorodzinnych w Łączyńskiej Hucie (woj. pomorskie).

Do szpitala trafiło dwoje domowników
Do szpitala trafiło dwoje domowników
Źródło: Express Kaszubski/ Wojciech Drewka

W wyniku zdarzenia poważnie ranna została 63-letnia kobieta oraz 14-letni chłopiec. Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało poszkodowanych do szpitala.

Butla została dzień wcześniej wymieniona

Na miejscu zdarzenia pracują służby
Na miejscu zdarzenia pracują służby
Źródło: Express Kaszubski/ Wojciech Drewka

Na miejscu zdarzenia pracują śledczy, którzy ustalają szczegółowe okoliczności. Jak przekazała st. sierż. Aleksandra Philipp z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, butla z gazem dzień wcześniej była wymieniania przez jednego z domowników. 

