Zalewska: Końskie stanie się absolutnym centrum politycznej walki tej kampanii

Karol Nawrocki zwyciężył w Końskich w województwie świętokrzyskim. Zdobył 39,96 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z poparciem 27,38 proc. Pięć lat temu Andrzej Duda zdobył w tym mieście aż 54 proc. głosów.

Na Karola Nawrockiego w Końskich w województwie świętokrzyskim, gdzie odbyły się przedwyborcze debaty, zagłosowało 6 918 osób. Rafał Trzaskowski zdobył 4 741 głosów.

Trzecie miejsce, z wynikiem 11,68 proc. (2 023 głosy), uzyskał Sławomir Mentzen, czwarte Grzegorz Braun - 5,16 proc. (894 głosy), natomiast piąte Szymon Hołownia - 5,08 proc. (880 głosów).

Na kolejnych znaleźli się: Magdalena Biejat - 3,92 proc.(678 głosów), Adrian Zandberg - 2,90 proc. (502 głosy) oraz Krzysztof Stanowski - 1,24 proc. (214 głosów). Pozostali kandydaci uzyskali poparcie niższe niż 1 proc.

Frekwencja w Końskich wyniosła 65,78 proc.

"Wybory wygrywa się w Końskich"

Przypomnijmy, że w 2020 r. w pierwszej turze wyborów prezydenckich najlepszy wynik w Końskich uzyskał Andrzej Duda - ponad 54,01 proc., drugi był Trzaskowski z wynikiem - 23,09 proc.

Grzegorz Schetyna dziesięć lat temu wypowiedział słowa, które w polskiej polityce przeszły do historii: "Wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie". "Chodziło mi o Polskę powiatową. Decyzje podejmowane są właśnie tam, to chciałem wyrazić. Dzisiejsza rzeczywistość tylko to potwierdza" - powiedział były lider Platformy Obywatelskiej.

