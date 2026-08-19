Trójmiasto Wybuch na kutrze rybackim, są ranni Oprac. Svitlana Kucherenko |

Łódź rybacka przewróciła się na Bałtyku. Trzy osoby wpadły do morza Źródło wideo: miastokolobrzeg.pl Źródło zdj. gł.: OSP Jastarnia

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Do wybuchu doszło w środę około godz. 11.30 podczas prac związanych z czyszczeniem silnika kutra wykorzystywanego do połowu ryb w porcie w Jastarni.

- Dwóch mężczyzn zostało przewiezionych do szpitali - poinformowała asp. Agnieszka Selewska, oficer prasowa policji w Pucku.

Dwóch mężczyzn trafiło do szpitali Źródło zdjęcia: OSP Jastarnia

Dwóch mężczyzn przewieziono do szpitali

50-latek trafił do szpitala w Wejherowie, a 52-latek został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do placówki w Gdańsku.

- To współpracownicy, prowadzili razem działalność gospodarczą - dodała tvn24.pl Selewska.

Eksplozja w porcie w Jastarni Źródło zdjęcia: OSP Jastarnia

Na razie nie jest znana przyczyna eksplozji. Poszkodowanych mężczyzn jeszcze nie przesłuchano. Są właścicielami kutra. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.