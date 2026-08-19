Wybuch na kutrze rybackim, są ranni
Do wybuchu doszło w środę około godz. 11.30 podczas prac związanych z czyszczeniem silnika kutra wykorzystywanego do połowu ryb w porcie w Jastarni.
- Dwóch mężczyzn zostało przewiezionych do szpitali - poinformowała asp. Agnieszka Selewska, oficer prasowa policji w Pucku.
Dwóch mężczyzn przewieziono do szpitali
50-latek trafił do szpitala w Wejherowie, a 52-latek został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do placówki w Gdańsku.
- To współpracownicy, prowadzili razem działalność gospodarczą - dodała tvn24.pl Selewska.
Na razie nie jest znana przyczyna eksplozji. Poszkodowanych mężczyzn jeszcze nie przesłuchano. Są właścicielami kutra. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.
Źródło: PAP/tvn24.pl