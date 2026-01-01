Logo strona główna
Trójmiasto

Morze wyrzuciło na plaże kilkumetrowe boje

Boja wyrzucona na plażę w Kątach Rybackich
Jantar. Zdjęcia boi nawigacyjnej z drona
Źródło: TVN24
Po ostatnich sztormach na Bałtyku morze wyrzuciło na plaże w Jantarze i Kątach Rybackich (Pomorze) sześciometrowe boje nawigacyjne. Jedna z nich została już odholowana.

Pierwsza boja znajdowała się w Jantarze, 1800 metrów od zejścia na plażę nr 82 w stronę Mikoszewa. Jak potwierdziła nam Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni, sześciometrowy obiekt to boja nawigacyjna z Portu Nowy Świat. Służy między innymi do znakowania akwenów. Urządzenie jest zakotwiczone na konkretnej szerokości geograficznej.

Boja na plaży w Jantarze
Boja na plaży w Jantarze
Źródło: TVN24

- Wszystko jest pod kontrolą. Wydano ostrzeżenia nawigacyjne. Ani dla żeglugi, ani dla środowiska nie stanowi to żadnego zagrożenia - zapewniała Kierzkowska i dodała, że takie sytuacje, jak ta z Jantaru, zdarzają się co jakiś czas.

Jeszcze w piątek albo w sobotę boja zostanie odholowana do bazy na Westerplatte na przegląd.

Boja znajduje się na plaży w kierunku Mikoszewa
Boja znajduje się na plaży w kierunku Mikoszewa
Źródło: TVN24

Druga boja w Kątach Rybackich

Taką samą boję morze wyrzuciło na brzeg również w pobliżu Kanału Żeglugowego Nowy Świat w Kątach Rybackich.

Ta boja została w piątek odholowana z powrotem na morze.

Boja wyrzucona na plażę w Kątach Rybackich
Boja wyrzucona na plażę w Kątach Rybackich
Źródło: Edyta Kozakiewicz
Boja wyrzucona na plażę w Kątach Rybackich
Boja wyrzucona na plażę w Kątach Rybackich
Źródło: Edyta Kozakiewicz
Klatka kluczowa-133916
Morze wyrzuciło na plażę w Kątach Rybackich kilkumetrową boję
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: aa, MAK/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Edyta Kozakiewicz

Morze Bałtyckie
