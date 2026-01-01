Morze wyrzuciło na plaże kilkumetrowe boje

Jantar. Zdjęcia boi nawigacyjnej z drona Źródło: TVN24

Pierwsza boja znajdowała się w Jantarze, 1800 metrów od zejścia na plażę nr 82 w stronę Mikoszewa. Jak potwierdziła nam Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni, sześciometrowy obiekt to boja nawigacyjna z Portu Nowy Świat. Służy między innymi do znakowania akwenów. Urządzenie jest zakotwiczone na konkretnej szerokości geograficznej.

- Wszystko jest pod kontrolą. Wydano ostrzeżenia nawigacyjne. Ani dla żeglugi, ani dla środowiska nie stanowi to żadnego zagrożenia - zapewniała Kierzkowska i dodała, że takie sytuacje, jak ta z Jantaru, zdarzają się co jakiś czas.

Jeszcze w piątek albo w sobotę boja zostanie odholowana do bazy na Westerplatte na przegląd.

Druga boja w Kątach Rybackich

Taką samą boję morze wyrzuciło na brzeg również w pobliżu Kanału Żeglugowego Nowy Świat w Kątach Rybackich.

Ta boja została w piątek odholowana z powrotem na morze.

