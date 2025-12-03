Logo strona główna
Trójmiasto

Hulajnogą po ekspresówce. "Nie wierzyłem własnym oczom". Nagranie

Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S6
Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S6
Źródło: STOP CHAM
Skrajnie niebezpieczna sytuacja na drodze ekspresowej S6 na wysokości Straszyna pod Pruszczem Gdańskim. Kierujący samochodem nagrał osobę jadącą przed godziną 6 rano pasem awaryjnym na hulajnodze elektrycznej. Miała na sobie ciemne ubranie, a na drodze była mgła.

Do zdarzenia doszło 2 grudnia przed godziną 6 na drodze ekspresowej S6 pod Pruszczem Gdańskim, kiedy było jeszcze ciemno i mgliście. Profil Stop Cham opublikował w mediach społecznościowych film jednego z kierowców, który nagrał kamerką samochodową jadącą pasem awaryjnym na hulajnodze elektrycznej osobę. "Nie wierzyłem własnym oczom! Dziś o 5:39 rano na S6 w okolicach Straszyna mój wideorejestrator nagrał osobę jadącą elektryczną hulajnogą po drodze szybkiego ruchu. Takie 'eksperymenty' to prosta droga do tragedii. Proszę, myślcie o bezpieczeństwie" - napisał autor nagrania.

Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S6
Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S6
Źródło: STOP CHAM

Policyjne postępowanie

Nagranie pokazaliśmy policji w Pruszczu Gdańskim. Oficer prasowy przekazał, że "nikt nie złożył zawiadomienia w tej sprawie". Nie było też interwencji związanej z tą sytuacją. - Niezależnie od tego, wszczynamy teraz postępowanie w tej sprawie. Policjanci zabezpieczą monitoring, ale też spróbują zwrócić się do autora tego nagrania - zapewnił oficer prasowy policji w Pruszczu Gdańskim aspirant Karol Kościuk. - Wjazd na drogę szybkiego ruchu tego typu urządzaniami jest zabroniony - przypomniał aspirant Kościuk Za jazdę po drodze ekspresowej sprawcy wykroczenia może grozić mandat do 300 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, ten może orzec nawet 1500 złotych grzywny.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: STOP CHAM

Pruszcz Gdańskiwojewództwo pomorskiePomorzeDroga ekspresowa S6ruch drogowyPolicjaHulajnogiHulajnogi elektryczne
