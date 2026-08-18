Trójmiasto Poluzowane śruby w aucie prezydent Gdyni. Samochód zgubił koło na drodze Oprac. Svitlana Kucherenko |

Gdynia Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP

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O incydencie prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek poinformowała w rozmowie z Radiem Gdańsk. Powiedziała, że w jej prywatnym samochodzie poluzowane zostały śruby w dwóch tylnych kołach. Podczas weekendowej podróży auto zgubiło koło na drodze, po wcześniejszej jeździe autostradą. Samochodem jechał mąż prezydent oraz trójka ich dzieci.

Aspirant Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni potwierdził, że w poniedziałek funkcjonariusze przyjęli oficjalne zawiadomienie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- W tej sprawie niezwłocznie podjęto czynności zmierzające do zebrania materiału dowodowego dającego pełny obraz zaistniałego zdarzenia. Czynności nadal trwają. Zebrany dotychczas materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Gdyni celem dokonania oceny prawno-karnej oraz ustalenia dalszego toku postępowania - poinformował asp. Kobiałko.

Biegły sprawdzi, co stało się ze śrubami

W sprawie powołany ma zostać biegły, który oceni, czy do poluzowania śrub mogło dojść samoistnie. Prezydent Kosiorek ujawniła w rozmowie z rozgłośnią, że już wcześniej otrzymywała pogróżki, a policja zaproponowała jej przydzielenie ochrony.