Gdynia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w niedzielę, około godziny 3.10 przy ulicy Kontenerowej, na parkingu przy Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni.

- Policjanci z Komisariatu Policji Gdynia Oksywie otrzymali zgłoszenie o pożarze samochodu ciężarowego typu tir na parkingu przy Bałtyckim Terminalu Kontenerowym. Po zakończeniu działań gaśniczych w kabinie ujawniono spalone zwłok - przekazał asp. Bartłomiej Sowa z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Pożar ciężarówki przy terminalu w Gdyni Źródło: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

Spalone zwłoki w kabinie ciężarówki

Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego.

"Po przeprowadzeniu akcji gaśniczej przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej, okazało się, że wewnątrz był tylko jeden mężczyzna, którego niestety nie udało się uratować" - informuje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

Na miejscu przeprowadzono czynności z biegłymi z zakresu medycyny sądowej oraz pożarnictwa, przy udziale prokuratora. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.

Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD