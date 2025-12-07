Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w niedzielę, około godziny 3.10 przy ulicy Kontenerowej, na parkingu przy Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni.
- Policjanci z Komisariatu Policji Gdynia Oksywie otrzymali zgłoszenie o pożarze samochodu ciężarowego typu tir na parkingu przy Bałtyckim Terminalu Kontenerowym. Po zakończeniu działań gaśniczych w kabinie ujawniono spalone zwłok - przekazał asp. Bartłomiej Sowa z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.
Spalone zwłoki w kabinie ciężarówki
Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego.
"Po przeprowadzeniu akcji gaśniczej przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej, okazało się, że wewnątrz był tylko jeden mężczyzna, którego niestety nie udało się uratować" - informuje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
Na miejscu przeprowadzono czynności z biegłymi z zakresu medycyny sądowej oraz pożarnictwa, przy udziale prokuratora. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: SK/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni