Dwie awarie w jednym czasie. Mieszkańcy bez ogrzewania i wody

Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Gdyni jest bez ciepłej wody i ogrzewania. W mieście doszło do dwóch poważnych awarii - sieci ciepłowniczej i wodociągowej. Naprawa może potrwać do wieczora.

Jak przekazała Iwona Kozłowska, rzeczniczka prasowa OPEC Gdynia, 12 lutego br. została wstrzymana dostawa ciepła do mieszkańców Gdyni, zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC.

- Dostawa ciepła została wstrzymana aż do ośmiu dzielnic. Problem dotyczy kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Gdyni - powiedziała na antenie TVN24.

Pozbawieni ciepłej wody i ogrzewania są obecnie mieszkańcy Pogórza, Pustek Cisowskich, Karwin, Witomina, Chwarzna-Wiczlina, Małego i Wielkiego Kacka oraz Dąbrowy.

- Obecnie trwają intensywne prace mające na celu zlikwidowanie uszkodzenia i ponowne uruchomienie dostawy ciepła. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność systemu ciepłowniczego. Zlokalizowaliśmy już trzy miejsca awarii: na ulicy Żelaznej na Pogórzu, na Górniczej na Karwinach i Gryfa Pomorskiego na Karwinach. Jeśli chodzi o przyczynę to dopiero ją ustalimy po odkryciu kanałów ciepłowniczych - dodała Kozłowska.

Zapytana przez dziennikarza ile może potrwać naprawianie awarii, odparła, że "system ciepłowniczy jest specyficzny ze względu na swoją bezwładność".

- Od momentu, kiedy awaria zostanie usunięta i zaczniemy napełniać system to ostatni odbiorcy mogą mieć ciepło nawet do 12 godzin albo i później. My w naszych planach mamy, że do późnych godzin nocnych zostanie przywrócona dostawa ciepła - wyjaśniła.

Informacja o ewentualnym skróceniu terminu przerwy w dostawie ciepła zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.opecgdy.com.pl.

Przerwa w dostawie ciepła w Gdyni - mapa dzielnic bez ciepłej wody i ogrzewania OPEC Gdynia

Gdynianie pozbawieni wody

We wtorek wieczorem doszło również do uszkodzenia sieci wodociągowej przy ul. płk. Dąbka, o czym w środę rano poinformowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PEWIK) w Gdyni. "Wczoraj po godzinie 23.15 przyjęliśmy zgłoszenie o poważnej awarii wodociągu o średnicy 200 mm w Gdyni w ul. płk. Stanisława Dąbka 230. Doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej. Przyczyna awarii jeszcze nie jest znana. Na miejscu pracują brygady remontowe" – podała.

W związku z awarią, wody pozbawieni są mieszkańcy części Obłuża i Pogórza w gminie Kosakowo (za centrum handlowym Szperk), a także mieszkańcy Oksywia i Babich Dołów.

- Nad ranem, około 5-6 rozpoczęliśmy otwieranie wykopu i faktycznie potwierdziliśmy, że jest to nasza sieć. Natychmiast przystąpiliśmy do usuwania tej awarii. Staramy się, aby tę wodę jak najszybciej przywrócić dla mieszkańców, natomiast zakładamy, że do pełnego przywrócenia pracy wodociągów dojdzie w późnych godzinach popołudniowych. W tej chwili organizujemy zastępcze beczkowozy. Mamy świadomość tego, że są tam placówki szkolne, przedszkola i jest to bardzo duże utrudnienie dla mieszkańców - poinformowała Anna Szpajer z PEWIK Gdynia.

Awaria wodociągu w Gdyni PEWIK Gdynia

Rozwiń

Autorka/Autor:ng/tok

Źródło: TVN24, PAP