Trójmiasto

Dwie toyoty skradzione w Norwegii zatrzymane w Gdyni

Do zdarzenia doszło w Gdyni
Źródło: Google Earth
Podczas rutynowych kontroli aut zjeżdżających z promu do Gdyni funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili dwa pojazdy poszukiwane przez norweskie służby jako skradzione. Kierowcy toyot zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty umyślnego paserstwa.

Do zdarzenia doszło 27 listopada w godzinach wieczornych w okolicy bazy promowej przy ul. Polskiej w Gdyni. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzali rutynowe kontrole pojazdów zjeżdżających z promu relacji Karlskrona - Gdynia, kiedy uwagę mundurowych zwróciły dwie toyoty.

Źródło: MOSG
Źródło: MOSG

- Podczas sprawdzenia danych aut okazało się, że oba widnieją w Systemie Informacyjnym Schengen jako skradzione na terytorium Norwegii - przekazała ppor. SG Katarzyna Przybysz, rzecznik prasowy komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kierujący usłyszeli zarzuty

Kierującymi okazali się być dwaj mieszkańcy województwa mazowieckiego - 42-latek oraz 26-latek. W placówce Straży Granicznej w Gdyni przedstawiono im zarzuty umyślnego paserstwa, a odzyskane pojazdy o łącznej wartości około 350 tys. zł zabezpieczono.

Dalsze postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gdyni.

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: MOSG

Źródło zdjęcia głównego: MOSG

TAGI:
Straż GranicznaGdynia
