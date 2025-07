Wtargnął z bronią do mieszkania starszej kobiety, bo "za dużo wypił"

Gdańsk

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że na ul. Podwale Staromiejskie do mieszkania 78-latki wtargnął nieznany mężczyzna. Ze zgłoszenia wynikało, że sprawca miał ze sobą przedmiot przypominający broń.

- Mężczyzna przewrócił seniorkę, która wystraszona zaczęła krzyczeć. Na sytuację zareagowali sąsiedzi i spłoszyli sprawcę - przekazała Komenda Miejskiej Policji w Gdańsku.

Na miejsce zdarzenia pojechali kryminalni ze Śródmieścia, którzy dokładnie sprawdzili rejon I przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu. Bardzo szybko ustalili, kim jest sprawca i następnego dnia rano w parku przy ul. Podwale Staromiejskie zatrzymali do tej sprawy 28-latka z Gdańska. Przy mężczyźnie znaleźli broń pneumatyczną, która została zabezpieczyli do badań.

- W rozmowie z policjantami mężczyzna stwierdził, że w dniu, kiedy wdarł się do mieszkania kobiety, wypił za dużo alkoholu i niczego nie chciał od pokrzywdzonej - przekazali funkcjonariusze.

Wcześniej zdemolował drzwi

Na jaw wyszło, że 28-latek ma na swoim koncie jeszcze jedno przestępstwo i w maju tego roku na ul. Podwale Staromiejskie uszkodził drzwi wejściowe do jednego z budynków, powodując straty na 2650 złotych.

W czwartek 28-latek usłyszał zarzut za naruszenie miru oraz za uszkodzenie mienia, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

