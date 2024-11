Włosy, olej, materiały budowlane... Tłumaczą, czego nie wrzucać do toalety

"O Rety! Nie wrzucaj do toalety! Aby mieć komfort kontemplacji, nie wrzucaj śmieci do ubikacji" - tak brzmią hasła kampanii Gdańskich Wodociągów. Plakaty, które mają zwiększać świadomość mieszkańców wiszą już między innymi na przystankach autobusowych. Humorystyczne hasła i grafiki zwracają uwagę na poważny temat.

Włosy, patyczki do uszu, olej spożywczy, chusteczki nawilżane, materiały budowlane, resztki jedzenia. To wszystko trafia do toalet w domach i mieszkaniach, a nie powinno. Co w takim razie można wrzucać? Tylko papier toaletowy.