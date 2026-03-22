Śmiertelne potrącenie pieszego na pasach

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę (22 marca) w Gdańsku-Wrzeszczu. Po północy samochód osobowy potrącił mężczyznę, który przechodził przez pasy w rejonie skrzyżowania alei Grunwaldzkiej z ulicą Marii Konopnickiej. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Ratownicy podjęli reanimację, jednak obrażenia rannego były zbyt poważne.

- W wyniku zdarzenia poszkodowany poniósł śmierć - informuje Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Samochodem kierował 26-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy - dodaje Mariusz Chrzanowski.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pieszy wszedł na przejście dla pieszych przy czerwonym świetle. Okoliczności nocnej tragedii są wyjaśniane przez prokuraturę.

Opracował Rafał Molenda