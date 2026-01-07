Samolot lądował w eskorcie myśliwców Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mieszkańcy Gdańska około godziny 12 we wtorek mogli zauważyć samolot eskortowany przez dwa wojskowe myśliwce. Był to transportowiec NATO, który lądował na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Eskortowały go dwa myśliwce, które na co dzień stacjonują w bazie w Malborku. Pierwszą informację o sprawie otrzymaliśmy na Kontakt24.

Agnieszka Michajłow, rzecznik prasowa Portu Lotniczego Gdańsk przekazała nam, że na temat tej sytuacji nie może udzielić żadnych informacji. - Mogę powiedzieć jedynie, że nie doszło do żadnej niebezpiecznej sytuacji - podkreśliła.

Ćwiczenia wojskowe

Podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdził zdarzenie. - Były to wcześniej zaplanowane ćwiczenia samolotów wojskowych w ramach treningu - wyjaśnił.

Dodał, że ze względów bezpieczeństwa nie udzieli bardziej szczegółowych informacji.

Jak nieoficjalnie ustalił portal trojmiasto.pl, na pokładzie była grupa żołnierzy.

Samolot z eskortą lądował w Gdańsku Źródło: trojmiasto.pl

Samolot z eskortą lądował w Gdańsku Źródło: trojmiasto.pl

OGLĄDAJ: TVN24 HD