Mieszkańcy Gdańska około godziny 12 we wtorek mogli zauważyć samolot eskortowany przez dwa wojskowe myśliwce. Był to transportowiec NATO, który lądował na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Eskortowały go dwa myśliwce, które na co dzień stacjonują w bazie w Malborku. Pierwszą informację o sprawie otrzymaliśmy na Kontakt24.
Agnieszka Michajłow, rzecznik prasowa Portu Lotniczego Gdańsk przekazała nam, że na temat tej sytuacji nie może udzielić żadnych informacji. - Mogę powiedzieć jedynie, że nie doszło do żadnej niebezpiecznej sytuacji - podkreśliła.
Ćwiczenia wojskowe
Podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdził zdarzenie. - Były to wcześniej zaplanowane ćwiczenia samolotów wojskowych w ramach treningu - wyjaśnił.
Dodał, że ze względów bezpieczeństwa nie udzieli bardziej szczegółowych informacji.
Jak nieoficjalnie ustalił portal trojmiasto.pl, na pokładzie była grupa żołnierzy.
