Trójmiasto 850 tysięcy złotych na kampanię referendalną. Pięć osób oskarżonych Rafał Molenda |

Fundusz Sprawiedliwości w medialnej służbie PiS-u. Tak sięgano po miliony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Według Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, Fundacja Alior Banku przekazała łącznie 850 tysięcy złotych trzem organizacjom: Fundacji Polska360, Fundacji Rzeczypospolitej Polonika oraz Młodzieżowemu Klubowi Strzeleckiemu "Kaliber".

Większość tych pieniędzy trafiła do firm medialnych i została przeznaczona na ogłoszenia związane z kampanią wyborczą w 2023 roku.

Według prokuratury, przekazywanie takich darowizn nie mieściło się w celach statutowych Fundacji Alior Banku. Fundacja miała wspierać między innymi edukację, zdrowie, sport, kulturę, naukę, pomoc społeczną, ochronę środowiska i innowacje.

Pięć osób oskarżonych

Przed sądem stanie pięć osób: były prezes Fundacji Alior Banku Krzysztof S., była wiceprezes Aneta R., były wiceprezes Alior Banku Jacek P., prezes Fundacji Polska360 Artur K. oraz prezes Fundacji Rzeczypospolitej Polonika Dzianis Z.

Według śledczych Krzysztof S. i Aneta R. wspólnie zdecydowali o przekazaniu pieniędzy. Artur K. i Dzianis Z. zostali oskarżeni w związku ze sposobem wykorzystania środków przez kierowane przez nich fundacje.

Prokuratura szczególną rolę przypisuje Jackowi P. Ówczesny prezes Fundacji Alior Banku był jednocześnie pracownikiem banku i służbowo mu podlegał.

- Według ustaleń śledztwa to właśnie Jacek P. doprowadził do podjęcia przez zarząd fundacji decyzji o przekazaniu pieniędzy innym podmiotom, mimo że darowizny nie znajdowały uzasadnienia w celach statutowych obdarowanych podmiotów - poinformował prokurator Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

W gronie oskarżonych nie ma osób zarządzających klubem "Kaliber".

- To wynika z ustawowej definicji "znacznej szkody majątkowej". Zgodnie z art. 115 § 5 i 7 Kodeksu karnego, wartość znacznej szkody majątkowej musi przekraczać 200 tysięcy złotych. Wydatki klubu na cele niezwiązane z jego działalnością statutową nie przekroczyły tego progu. W konsekwencji nie została spełniona ustawowa przesłanka odpowiedzialności karnej - wyjaśnia prokurator Mariusz Marciniak.

Fundacja w likwidacji

Fundacja Alior Banku powstała w 2022 roku. Od 28 maja 2024 roku jest w likwidacji.

- Przeprowadzony w 2023 roku audyt wykazał, że fundacja była zasilana kapitałowo niemal wyłącznie przez Alior Bank S.A. i była wykorzystywana do nieprawidłowego transferowania pieniędzy na cele polityczne, przede wszystkim wspierania inicjatyw powiązanych ze środowiskiem Suwerennej Polski. Z tego powodu media określały ją mianem "Małego Funduszu Sprawiedliwości" - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Akt oskarżenia trafił już do Sądu Rejonowego w Warszawie. Oskarżonym grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności i grzywna.