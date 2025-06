Próbował sforsować bramę przeciwpowodziową. Na pokładzie statku byli pasażerowie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek na Motławie w Gdańsku. Świadek twierdzi, że sternik turystycznego galara próbował na siłę otworzyć bramę przeciwpowodziową, napierając na nią łodzią. Film, który nagrał udostępnił w sieci.

- Człowieku, co ty robisz? Chcesz znowu ludzi pozabijać? - słychać na filmie. Tym samym nagrywający prawdopodobnie nawiązuje do tragicznego rejsu z 2022 roku, w którym zginęły cztery osoby. - To są drzwi, które się zamykają samoczynnie. Pan je uchyli, drzwi się cofną i zmiażdżą wszystkich, nie dociera? - dodaje mężczyzna.

Zwraca się też do pasażerów, którzy są na pokładzie: - Ludzie, pływacie na trumnach, nawet sobie nie zdajecie sprawy.

Sprawę wyjaśnia policja

Jeszcze tego samego dnia, kiedy film pojawił się w sieci, policjanci pojawili się na miejscu. Jak przekazał w rozmowie z portalem tvn24.pl aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, funkcjonariusze z komisariatu wodnego znają sterników, dlatego szybko dotarli do mężczyzny z nagrania.

- Wylegitymowali go, sprawdzili jego stan trzeźwości, mężczyzna był trzeźwy. W związku z tym zdarzeniem policjanci prowadzą czynności wyjaśniające. Czynności zostały zaplanowane na najbliższą środę, będzie przesłuchany - dodał oficer prasowy.

Sytuacja może zostać potraktowana jako wykroczenie. Wtedy sprawa może trafić do sądu, który może ukarać sternika karą do pięciu tysięcy złotych.

Turystyka wodna prowadzona jest na Opływie Motławy i samej Motławie. Skontaktowaliśmy się z fundacją, która organizuje te rejsy. Zostaliśmy poproszeni o wysłanie wiadomości e-mail. Jak tylko otrzymamy komentarz, poinformujemy o tym.

Załoga statku z pasażerami na pokładzie próbowała sforsować bramę przeciwpowodziową Źródło: GDAŃSK STREFA PRESTIŻU

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo