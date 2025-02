Pożar namiotu z meleksami. Czarny dym nad miastem

czytaj dalej

Rozliczenia idą tak szybko, jak to jest tylko możliwe - przekonywała w niedzielę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Odniosła się w ten sposób do doniesień dziennikarzy tvn24.pl, iż do tej pory jedynie 3,5 miliona złotych z 40 milionów złotych wróciło do Skarbu Państwa z dotacji dla powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością organizacji w ramach tak zwanej afery willa plus. Z hasłem jej rozliczenia koalicja rządowa szła do wyborów w 2023 roku.