Szalony rajd po mieście. Piesi i rowerzyści musieli ratować się ucieczką. Nagranie

Gdańsk. Zatrzymany po pościgu

Policjantom udało się go zatrzymać. Okazało się, że mężczyzna był prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających, miał dwa zakazy sądowe, cofnięte uprawnienia do kierowania. W jego samochodzie znajdowało się kilka porcji amfetaminy oraz marihuany, a także dowody osobiste, karta płatnicza i dowody rejestracyjne należące do innych osób. Dodatkowo na volkswagenie 31-latka były tablice rejestracyjne nieprzypisane do tego pojazdu.

"Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym grozi do 8 lat więzienia. Niezatrzymanie się do kontroli to przestępstwo, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za używanie tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu oraz za złamanie sądowego zakazu grozi do 5 lat więzienia. Za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Taka sama kara grozi za posiadanie narkotyków. Za niestosowanie się do decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Za ukrywanie dokumentu grozi do 2 lat więzienia" - czytamy w policyjnym komunikacie.